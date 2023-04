Uma forma complementar ao Crédito Rural, os instrumentos de financiamento privado da produção agropecuária ganham cada vez mais destaque na economia nacional.

Economia: investimentos no agronegócio financiam as cadeias produtivas

De acordo com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os instrumentos de financiamento privado objetivam mensurar o desempenho dos instrumentos de captação privada de recursos.

Dessa forma, a mensuração considera a captação de recursos para o financiamento das cadeias produtivas do agronegócio, o que ocasionou surgimento do Boletim de Finanças Privadas do Agro.

Boletim

Segundo informações oficiais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o relatório possui dados obtidos através de entidades que registram ativos financeiros no país, além de órgãos importantes como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central do Brasil (BCB).

Sendo assim, os dados do relatório contém informações da B3, CERC e CRDC, além dos órgãos citados anteriormente, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Captação de recursos

Os principais mecanismos que são utilizados para captar recursos para o agronegócio são: Letra de Crédito do Agronegócio (LCA); Cédula de Produto Rural (CPR); Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro); Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA).

De acordo com informações oficiais do Boletim de Finanças Privadas do Agro, houve um crescimento nos instrumentos de financiamento, a Cédula de Produto Rural (CPR) cresceu cerca de 81%, de acordo com informações oficiais.

Sendo assim, o estoque do instrumento de financiamento passou de R$ 128,81 bilhões para R$ 232,58 bilhões. Considerando o percentual de crescimento, o destaque foi para o Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro), que cresceu 310% entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023.

Títulos de investimentos

O mercado de títulos de investimentos do setor agro está em expansão e, por isso, contribui de maneira relevante para captar recursos financeiros para a economia nacional. Uma vez que o agronegócio é de extrema importância para o fluxo de atividades econômicas do país.

Liquidez e novas políticas públicas



Os títulos voltados para o setor agro, assim como o Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro), trazem liquidez para o mercado financeiro e são regulados por legislações específicas.

Sendo assim, são resultados de diversas políticas públicas criadas para captar recursos para o setor de agronegócios, expandindo a capacidade de exportação e elevando o nível de emprego e renda do país de forma direta e indireta.