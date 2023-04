Ed Sheeran chega a julgamento, acusado de roubar ‘Let’s Get It On’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ed Sheeran está pronto para entrar no tribunal … o tribunal federal onde um júri decidirá se sua música vencedora do Grammy “Thinking Out Loud” é uma cópia de um marvin gaye clássico.

O cantor chegou na terça-feira de manhã ao tribunal federal de Manhattan na terça-feira para seu julgamento, e espera-se que ele deponha e testemunhe.

Ed entrando no tribunal de terno e gravata causou um frenesi na mídia … como você pode ver, a cena do lado de fora do tribunal parece um circo, com muitos fotógrafos e repórteres.

Caso você tenha perdido, Sheeran foi Processado em 2017 pelos herdeiros de Ed Townsendco-autor de Marvin para o sucesso de 1973, “Let’s Get It On” – o processo o acusa de copiar o clássico do soul para sua enorme balada de 2014, “Thinking Out Loud”.

O caso finalmente chegou a julgamento após vários atrasos… e Ed está entre as testemunhas esperadas para depor.

O processo envolve a composição musical subjacente das 2 canções, pelo que o júri deverá centrar-se apenas na melodia, harmonia e ritmo.

Espera-se que o julgamento dure até 2 semanas, e todos os olhos da indústria da música estarão assistindo.