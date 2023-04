Edital Cefet RJ: vagas abertas para professores; inscreva-se!

O edital Cefet RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) foi divulgado. Ao todo são 21 vagas para contratação de professores substitutos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de abril, pelo portal da instituição. A taxa de inscrição é R$ 80. A isenção poderá ser pedida até esta sexta-feira, 07 de abril. Os grupos que poderão realizar o pedido são os de família de baixa renda que tem inscrição no Cadastro Único do Governo Federal.

Ao todo são 21 vagas. Os aprovados irão atuar nos campi de Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença.

Confira a distribuição de vagas:

Câmpus de Angra do Reis:

Câmpus de Itaguaí:

Câmpus Maracanã:

Câmpus Nova Friburgo:

Câmpus Nova Iguaçu:

Câmpus Petrópolis:

Câmpus Valença:

Segundo o edital Cefet RJ, os requisitos dependem de cada cargo. Contudo, em sua grande maioria, exigem especialização, assim como mestrado e doutorado. Os aprovados receberão valor compatível a R$ 9 mil.

As remunerações podem variar da seguinte forma:

Graduação Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Classe DI R$3.130,85 R$3.365,66 R$3.600,48 R$4.304,92

A carga horária será de 40 horas semanais. Os benefícios são: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar. As vagas são para ampla concorrência e cotas: pessoas com deficiência, negros e pardos.

A contratação deve acontecer em um ano. Contudo, o concurso pode ser prorrogado, a depender da necessidade de recomposição do quadro de servidores.

Como os candidatos serão avaliados?

Segundo o edital Cefet RJ, o concurso vai acontecer por meio de duas fases. Além da prova de títulos, os professores deverão realizar uma entrevista/prova de aula por videoconferência.

Aqueles com maiores pontuações serão direcionados à segunda etapa. Vale lembrar que a entrevista/prova de Aula será realizada pela plataforma Teams, nos dias 28 e 29 de abril, conforme a convocação. A banca examinadora avaliará o participante levando em conta os seguinte pontos:

comunicação, desenvoltura, utilização correta dos recursos didáticos e experiência técnica e pedagógica compatível com as disciplinas.

O resultado está previsto para 05 de maio.

Demais concursos previstos no RJ

O concurso ISS RJ (Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro) já tem data para sair. Ao todo serão 200 vagas.

Segundo informações, as provas devem ser realizadas de 30 a 45 dias após a publicação do edital. O documento está previsto para ser liberado em maio. O certame já tem banca contratada. A FGV será a responsável. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Os salários são atrativos e os aprovados, a depender da área, poderão receber valores de até R$ 23.876,91. As vagas serão para os cargos de Fiscal de Rendas e Analista de Planejamento e Orçamento, ambos de nível superior de formação.

Vale lembrar que o plano de carreira da área é satisfatório. Se referindo ao teto, o servidor pode receber até R$ 40 mil mensal. Por sua vez, o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento (APO) tem remuneração inicial de R$ 11.905,51. Este valor é dividido da seguinte forma:

1.740,51 de vencimento básico, R$ 6.420 de gratificação de produtividade e desempenho orçamentário e R$ 3.745 de gratificação complementar.

Previsão de inscritos do concurso ISS RJ

De acordo com o Termo de Referência, a previsão de inscritos para cada cargo é:

Fiscal de Rendas – previsão de 30 mil inscritos;

– previsão de 30 mil inscritos; Analista de Planejamento e Orçamento – previsão de 25 mil inscritos

Tudo indica que o certame vai acontecer em uma única etapa, composto por prova objetiva, dividida entre conhecimentos gerais e específicos.

Cargos vagos do concurso ISS RJ

Ao todo são 400 cargos vagos, sendo o Fiscal de Rendas como o cargo que possui maior déficit. Confira:

Agente de Fazenda – 107 cargos vagos (320 vagas existentes);

(320 vagas existentes); Fiscal de Rendas – 217 cargos vagos (400 vagas existentes);

(400 vagas existentes); Técnico de Fazenda – 116 cargos vagos (210 vagas existentes).

Os dados acima são de junho de 2022. Diante disso, possivelmente, a vacância no ano de 2023 é ainda maior.