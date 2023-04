Edital de Concurso DPE RS Retificado: Confira as Alterações!

O concurso DPE RS (Defensoria Pública do Rio Grande do Sul) anuncia que o edital foi retificado. Os esclarecimentos foram da última segunda-feira, 17 de abril.

Entre as retificações apresentadas, as principais mudanças são sobre os requisitos e atribuições ao cargo, em que passa a valer: Analista – Área de Apoio Especializado – Saúde – Assistente Social; e conteúdo programático.

Segundo o edital retificado, foi incluído na Área de Apoio Especializado – Saúde – Psicologia: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, a Psicologia em interface com o Direito de Família: dinâmica conjugal, parental e familiar, aspectos psicossociais da separação e do divórcio, ciclo de vida familiar. Violência doméstica e intrafamiliar.

Mais alterações do edital do concurso DPE RS

O subitem 1.1 sofreu alteração, ficando da seguinte forma:

1.1.1. O concurso possui abrangência estadual, sendo que o local de provimento observará os critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

1.1.2. O regime de trabalho dos servidores efetivos da Defensoria Pública é de 40 (quarenta) horas semanais, com jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, ressalvadas as hipóteses de redução de carga horária previstas na legislação ou em regulamento.

Itens referentes às provas foram inseridos, sendo estes:

11.30 O processo de correção eletrônico por meio de sistema informatizado é desidentificado.

em malotes, logo após o encerramento das provas, sendo abertos somente na gráfica da FGV para realização da digitalização e correção. A abertura dos envelopes, digitalização e correção dos cartões de respostas são realizados com rígidos controles de segurança, tais como: registro em ata, sistema de monitoramento de filmagem e acesso biométrico à sala de guarda dos documentos. 11.30.2 Os cartões de respostas serão disponibilizados para todos os candidatos por meio da consulta individual divulgada na página do concurso no momento de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva.

No critério desempate também houveram alterações significativas. Para saber mais, clique aqui.

Vagas concurso DPE RS

Confira detalhes sobre as oportunidades:

Técnico – Nível Médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Apoio Especializado –

Administração 36 R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Edificação CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Logística CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Segurança do

Trabalho CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Programador CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Suporte de TI CR R$ 4.091,90

Analista – Nível Superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Área Jurídica – Processual 29 R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Contabilidade CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Economia CR R$ 7.794,11 Área Administrativa –

Administração CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Arquitetura CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Engenharia Civil CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Engenharia Elétrica CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Engenharia Mecânica CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Banco de Dados CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Desenvolvimento de

Sistemas CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Infraestrutura e Redes CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Tecnologia da Informação –

Segurança da Informação CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Saúde – Assistência Social CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Saúde – Psicologia CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Comunicação Social CR R$ 7.794,11 Área de Apoio Especializado

Farmácia CR R$ 7.794,11



Os aprovados ainda contarão com o benefícios de Auxílio-alimentação no valor de R$ 41,00 por dia trabalhado.

Como serão as provas do concurso DPE RS?

O certame vai contar com fase objetiva e discursiva. A prova objetiva será para todas as funções e discursiva, apenas para analista.

A aplicação será em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santo Ângelo, Santa Maria e Passo Fundo. O conteúdo programático engloba:

língua portuguesa;

raciocínio lógico-matemático;

legislação;

conhecimentos específicos.

Cronograma do concurso DPE RS

Confira as datas mais importantes do concurso:

Inscrições: de 20 de março a 1º de maio

de 20 de março a 1º de maio Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 20 a 22 de março

de 20 a 22 de março Pagamento da taxa de inscrição: até 2 de maio

até 2 de maio Divulgação dos locais de aplicação da prova: 3 de julho

3 de julho Aplicação da prova objetiva: 9 de julho

9 de julho Divulgação do gabarito preliminar: 11 de julho

11 de julho Interposição de recursos quanto ao gabarito: de 12 a 18 de julho