Edital do Concurso da Câmara de São Paulo Está Próximo de Ser Lançado, Avançando Mais uma Fase!

O concurso Câmara de SP ( São Paulo) anuncia que o edital deve sair em breve, já que mais uma etapa rumo ao certame foi finalizada.

A comissão organizadora foi formada. O grupo será responsável pelo andamento da seleção, assim como escolha da banca.

Alteração no grupo do concurso Câmara de SP

Vale destacar que uma primeira formação havia sido divulgada em março, mas a Casa resolveu fazer alterações.

Agora, a comissão é formada pelos servidores Paulo Augusto Baccarin, como Presidente; Breno Gandelman; Carlos Benedito Vieira Micelli; Celso Gabriel; Erica Correa Bartalini de Araujo; Jose Mauro da Silva; Raimundo Batista; e Alessandra Labaki, como secretária.

O próximo passo será a escolha da banca. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Como foi o último concurso Câmara de SP

O último edital foi anunciado em 2014 e teve a FCC como banca organizadora. Ao todo foram 22 vagas. Confira os cargos:

Nível médio:

Técnico Administrativo: 12 vagas.

Nível superior:

Procurador legislativo: 6 vagas;

Consultor técnico legislativo – Biblioteconomia: 1 vaga;

Consultor técnico legislativo – Informática: 1 vaga;

Consultor técnico legislativo – Odontologia: 1 vaga;

Consultor técnico legislativo – Registro e revisão: 1 vaga.

Os candidatos foram submetivos às provas objetivas com temas sobre conhecimentos gerais e específicos. No caso de procurador legislativo, ainda foram cobradas provas discursivas.

No caso de consultor técnico legislativo – Registro e revisão, houve também prova de taquigrafia e para técnico administrativo foi cobrada prova de digitação. Vale a pena pontuar que os cargos de nível superior exigiram avaliação de títulos.



Concursos abertos em São Paulo

O concurso DPE SP (Defensoria Pública de São Paulo), está com inscrições abertas para agente de defensoria com salários acima de até R$ 7 mil.

Mas, afinal, como serão as provas? Vale lembrar que os interessados poderão se inscrever no portal Vunesp até o dia 24 de maio. A taxa de inscrição é R$ 117.

Vagas do concurso DPE SP

As oportunidades são para Agente de Defensoria com formação de cadastro reserva. Veja as especialidades ofertadas:

Administrador;

Analista de Suporte;

Arquiteto;

Assistente Social;

Biblioteconomista;

Cientista Social;

Comunicador Social;

Designer Gráfico;

Engenheiro/a de Redes;

Engenheiro/a Mecânico/a;

Engenheiro/a de Telecomunicações;

Estatístico/a;

Pedagogo/a;

Programador/a;

Psicólogo/a;

Relações Públicas; e

Secretário/a Executivo/a.

Quem pode se inscrever no concurso DPE SP?

Cabe salientar que os requisitos e regras para se inscrever no concurso DPE SP dependem de cada cargo. Veja a seguir:

Administrador Diploma de nível superior em Administração de Empresas ou Administração Pública. É necessário registro no CRA – Conselho Regional de Administração.

Analista de Suporte Diploma de nível superior em Análise de Sistema, ou Ciências da Computação, ou Engenharia da Computação, ou Processamento de Dados, ou Sistema de Informação.

Arquiteto Diploma de nível superior em Arquitetura. É necessário registro no CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

Assistente Social Diploma de nível superior em Serviço Social. É necessário registro no CRESS – Conselho Regional de Serviço Social.

Biblioteconomista Diploma de nível superior em Biblioteconomia. É necessário registro no órgão de classe.

Cientista Social Diploma de nível superior em Ciências Sociais, ou Sociologia. É necessário registro na Delegacia Regional do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego – TEM.

Comunicador Social Diploma de nível superior em Jornalismo.

Designer Gráfico Diploma de nível superior em Desenho Industrial, com habilitação em Programação Visual ou Design Gráfico, ou, curso superior de Design, com habilitação em Programação Visual ou Design Gráfico, ou, graduação em curso superior de Design Gráfico.

Engenheiro/a de Redes Diploma de nível superior na área de Informática, em Ciências da Computação, ou Engenharia da Computação, ou Sistemas de Informação, ou Rede de Computadores. É necessário registro no órgão de classe.

Engenheiro/a Mecânico/a Diploma de nível superior em Engenharia Mecânica. É necessário registro no órgão de classe.

Engenheiro/a de Telecomunicações Diploma de nível superior em Engenharia de Telecomunicações. É necessário registro no órgão de classe.

Estatístico/a Diploma de nível superior em Estatística.

Pedagogo/a Diploma de nível superior em Pedagogia.

Programador/a Diploma de nível superior em Ciência da Computação, ou Engenharia da Computação, ou Processamento de Dados, ou Sistema de Informação.

Psicólogo/a Diploma de nível superior em Psicologia. É necessário registro no CRP – Conselho Regional de Psicologia.

Relações Públicas Diploma de nível superior em Relações Públicas.

Secretário/a Executivo/a Diploma de nível superior em Secretariado Executivo.



Como serão as provas?

As provas do concurso DPE SP estão marcadas para 16 de julho. Além da fase objetiva, o certame vai contar com prova de redação e avaliação de títulos.

Com relação as provas objetivas de Agente será composta por 70 questões. Cada questão contará com 5 itens (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta.

Vale lembrar que o modelo de questões pode sofrer alterações a depender do cargo. Para Analista de Suporte, Engenheiro de Redes e Programador, as questões serão:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico: 15 questões;

Conhecimentos jurídicos e institucionais: 5 questões; e

Conhecimentos específicos: 30 questões.

Por sua vez, para os demais cargos, as questões são as seguintes:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico: 15 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Conhecimentos jurídicos e institucionais: 5 questões; e

Conhecimentos específicos: 30 questões.