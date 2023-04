Edital do Concurso TJ BA Retificado: 277 Vagas com Novas Mudanças

O concurso TJ BA ( Tribunal de Justiça da Bahia) anuncia que o edital foi retificado. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União.

A principal mudança se deu na alteração de trecho da matéria do conteúdo programático do cargo de Analista Judiciário – Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Diante disso, passa a conta o seguinte trecho:

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Leia-se: Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro da Bahia, Legislação em Vigor: Decreto Estadual nº 16.302, de 27 de agosto de 2015 e Lei nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013. Portaria N.º 033 CG – CBMBA/2020, de 08 de abril de 2020. Resoluções Técnicas e atuais do CBMBA.

Outra alteração também aconteceu nas atribuições do cargo de analista, uma das carreiras ofertadas no certame.

Para acessar todas as modificações na íntegra, clique aqui.

Sobre as inscrições do concurso TJ BA

Ao todo são 277 vagas para nível médio e superior. As remunerações podem chegar até R$ 6.111,82, além de benefícios.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de maio, pelo portal FCC, banca organizadora. As taxas variam conforme o cargo, sendo de:

R$ 80: Nível médio;

R$ 120: Nível superior.

Vale lembrar que as inscrições começaram dia 11 de abril.

Vagas concurso TJ BA

Como mencionado, são 277 oportunidades para vários cargos. Confira a tabela e não perca a sua chance:

Nível médio



Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório 25 R$ 3.725,10

Nível superior

Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área Judiciária – Técnico Jurídico – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área Administrativa – Técnico de Nível Superior – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área Administrativa – Administrador- R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Arquiteto – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Auditor – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado -Contador -R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Engenheiro Civil – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Engenheiro Eletricista – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Engenheiro Mecânico – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Engenheiro de Segurança do Trabalho – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Estatístico – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado -Jornalista – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Médico – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Pedagogo – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Psicólogo – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Assistente Social – R$6.111,82

Analista Judiciário – Área de Apoio Especializado – Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação R$6.111,82

O salário inicial dos aprovados do concurso TJ BA, de acordo com o edital, será:

Analista (nível superior): R$6.111,82

Oficial de Justiça Avaliador Federal: R$6.111,82

Técnico Judiciário: R$ 3.725,10

Os benefícios ofertados que agregam ainda mais ao valor final da remuneração serão:

Auxílio alimentação: R$ 1.700,00;

Auxílio saúde (valor máximo a ser pago depende da faixa etária): Entre 19 e 38 anos: R$ 954,00 (Analista) e R$ 944,00 (Técnico); Entre 39 e 43 anos: R$ 1.004,00 (Analista) e R$ 994,00 (Técnico); Entre 44 e 48 anos: R$ 1.054,00 (Analista) e R$ 1.044,00 (Técnico); Entre 49 e 53 anos: R$ 1.104,00 (Analista) e R$ 1.094,00 (Técnico); Entre 54 e 58 anos: R$ 1.154,00 (Analista) e R$ 1.144,00 (Técnico); e 59 anos ou mais: R$ 1.204,00 (Analista) e R$ 1.194,00 (Técnico).



Requisitos concurso TJ BA

Os requisitos dependem de cada cargo. Confira regras:

Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório Nível médio de formação

Analista Judiciário Área Judiciária de Subescrivão Nível superior em Direito Área Judiciária de Oficial de Justiça Nível superior em Direito Área Administrativa – Técnico Jurídico Nível superior em Direito Área Administrativa – Técnico de Nível superior Nível superior em qualquer área Área de Apoio Especializado – Administrador Nível superior em Administração, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Auditor Nível superior em qualquer área Área de Apoio Especializado – Arquiteto Nível superior em Arquitetura, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Contador Nível superior em Contabilidade, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Engenheiro Civil Nível superior em Engenharia Civil, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Engenheiro Eletricista Nível superior em Engenharia Elétrica, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Engenheiro Mecânico Nível superior em Engenharia Mecânica, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Engenheiro de Segurança do Trabalho Nível superior em Engenharia ou Arquitetura e, em ambos os casos, pós em Engenharia de Segurança do Trabalho. A especialidade também exige registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Estatístico Nível superior em Estatística, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Jornalista Nível superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo Área de Apoio Especializado – Médico Nível superior em Medicina, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Pedagogo Nível superior em Pedagogia Área de Apoio Especializado – Psicólogo Nível superior em Psicologia, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Assistente Social Nível superior em Serviço Social, além de registro no órgão de classe Área de Apoio Especializado – Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação Nível superior em Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou qualquer curso de graduação ou tecnólogo de tecnologia da informação.



Como serão as provas do concurso TJ BA?

As provas do concurso TJ BA estão marcadas para dia 23 de julho e vai acontecer mediante três fases:

Prova objetiva;

Prova discursiva (Redação); e

Prova de títulos (somente nível superior).

As provas acontecerão em dois turnos, sendo de manhã para Técnico Judiciário e à tarde para Analista. Os municípios em que serão realizadas as provas são:

Barreiras/BA, Feira de Santana/BA, Ilhéus/BA, Juazeiro/BA, Porto Seguro/BA, Salvador/BA e Vitória da Conquista/BA.

A prova objetiva será de múltipla escolha. Serão, ao todo, 60 questões. Cada questão contará com 5 alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta.

Segundo o edita do concurso TJ BAl, a prova discursiva se dará da seguinte forma:

O candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos.

A redação deverá ser feita entre 20 e 30 linhas e vai valer 10 pontos.