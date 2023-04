Edital do MA oferece 135 Vagas com Salários até R$ 7,9 mil na Lagoa do Mato

A Prefeitura de Lagoa do Mato, no estado do Maranhão, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de 135 vagas para contrato imediato.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Lagoa do Mato – MA chegam até R$ 7,9 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é a Fundação Vale do Piauí (Funvapi).

Vagas e salários Lagoa do Mato – MA

Confira a disponibilidade de vagas, cargo e secretaria de atuação a seguir:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Assistente Social CRAS Volante – 1 vaga;

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 1 vaga;

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 1 vaga;

Agentes de Merenda – 1 vaga;

Digitador – 2 vagas;

Entrevistador – 2 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Orientador Social – 6 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Recepcionista – 2 vagas;

Supervisor – 1 vaga;

Técnico de Médio – Recepcionista – 1 vaga;

Visitador Social – 4 vagas;

Vigia – 1 vaga.

Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 8 vagas;

Agente Administrativo – 3 vagas;

Auxiliar de Saúde Bucal – 6 vagas;

Assistente Social – 1 vaga;

Digitador – 2 vagas;

Dentista – 6 vagas;

Enfermeiro – 6 vagas;

Enfermeiro – CR;

Farmacêutico/Bioquímico – 2 vagas;

Educador Físico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Fonoaudiólogo – CR;

Médico ESF – 2 vagas;

Médico Plantonista – CR;

Médico Especialista – 2 vagas;

Médico Veterinário – CR;

Motorista – 4 vagas;

Nutricionista – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Recepcionista – 2 vagas;

Técnico de Enfermagem – 10 vagas;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Vigilante Epidemiológico – 1 vaga;

Vigilante Sanitário – CR;

Vigia – 3 vagas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – CR;

Pedreiro – CR;

Ajudante de Pedreiro – CR;

Agente Administrativo – CR;

Carpinteiro – CR;

Digitador – CR;

Eletricista – 1 vaga;

Encanador – 1 vaga;

Engenheiro Civil – CR;

Motorista – 2 vagas;

Mecânico – 1 vaga;

Operador de Máquinas Pesadas – 2 vagas;

Vigia – 1 vaga.

Secretaria Municipal de Educação

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 2 vagas;

Agente Administrativo – 2 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Merendeira – 6 vagas;

Nutricionista – 1 vaga;

Professor de Educação Infantil – 8 vagas;

Professor Multietapa – 4 vagas;

Professor do 1º ao 5º ano – 3 vagas;

Professor do 6º ao 9º ano – Educação Física – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Português – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Inglês – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Educação Física – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Geografia – CR;

Professor do 6º ao 9º ano – Matemática – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Português – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Matemática – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Inglês – CR;

Professor do 6º ao 9º ano – Geografia – CR;

Professor do 6º ao 9º ano – Educação Física – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano – Português – CR;

Professor do 6º ao 9º ano – Português – 1 vaga;

Professor do 6º ao 9º ano- Ciências – 1 vaga;

Vigia – CR.

Secretaria Municipal de Agricultura

Agrônomo/ Engenheiro Agrônomo – CR;

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – 1 vaga;

Agente Administrativo – CR;

Técnico Agrícola – 1 vaga;

Médico Veterinário – CR;

Zootecnista – CR.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – CR;

Recepcionista – CR;

Técnico de Nível Médio – CR.

O salário oferecido para os cargos de nível fundamental é de R$ 1.302,00. Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.302,00 a R$ 1.600,00. Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 1.842,42 a R$ 7.980,00.

A jornada de trabalho prevista em edital é de 30 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Lagoa do Mato – MA

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Lagoa do Mato – MA deve realizar a inscrição até o dia 7 de maio de 2023, diretamente pelo site da Funvapi, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 65,00 a R$ 105,00 dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Funvapi até o dia 18 de abril de 2023 e preencher o requerimento.

Etapas processo seletivo Lagoa do Mato – MA

O processo seletivo para a Prefeitura de Lagoa do Mato – MA contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Avaliação curricular de caráter classificatório para todos os cargos

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.