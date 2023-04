Edital IBAMA: 1.095 Vagas Temporárias – Inscrições Abertas!

De acordo com a solicitação da presidência do órgão é fundamental o aproveitamento do cadastro de reserva do último concurso público, a transformação de cargos de nível médio e superior e a reestruturação do quadro de cargos de nível superior.

Confira a seguir mais detalhes sobre os pontos apresentados.

Segundo detalhes do e-SIS, portal do próprio IBAMA, o concurso publicado em 2021 ofertou, no total, 568 vagas e até o momento, já foram nomeados 729 candidatos, sendo 560 da ampla concorrência, 28 de PcD e 141 de cota.

A nota solicita que devido a necessidade de recomposição do quadro de servidores e evitar a paralisação das atividades é fundamental novas contratações.

Diante disso, aguarda-se a aprovação do pedido para contratação de 257 vagas referentes aos candidatos aprovados e não convocados do concurso IBAMA 2021.

Mudança de escolaridade no concurso IBAMA

O documento esclarece uma proposta de transformação de cargos, que tem por objetivo uma maior qualificação da força de trabalho do IBAMA.

Sendo assim, a nota propõe a transformação de 1.174 cargos vagos de Técnico Administrativo em 538 cargos de nível superior, sendo 379 cargos de Analista Administrativo e 159 cargos de Analista Ambiental.