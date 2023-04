Editora do Brasil ABRE CARGOS em SP, RJ e AM

A Editora do Brasil, empresa que está há 80 anos buscando sempre renovar produtos e serviços, para levar conteúdos atuais e materiais de qualidade para milhares de educadores e alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, está atrás de pessoas para compor a sua equipe. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista Recursos Digitais Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Suporte Técnico – Guarulhos – SP – Efetivo;

Aprendiz de Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Aprendiz;

Aprendiz em Serviços Administrativos – Rio de Janeiro – RJ – Aprendiz;

Assistente CPE – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Manaus – AM – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Editor Sr – Ciências da Natureza – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor Serviços Educacionais Mercado – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Editora do Brasil e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Editora do Brasil, é interessante frisar que, em todos os cantos do país, professores e gestores que trabalham com os seus livros têm acesso a um projeto didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.

Isto é, sua missão é ser uma editora de melhor conteúdo e maior presença na educação brasileira. Isso significa que, antes de mais nada, tem compromisso com o dinamismo do conhecimento. A educação que transforma também tem que se transformar. Mais do que nunca, está ao lado dos educadores, observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em seu país.

