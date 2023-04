‘Ele arrancou um dente?’: Profissionais reagem à estranha vitória de Mike Perry sobre Luke Rockhold no evento principal do BKFC 41

Quando Luke Rockhold e Mike Perry chegaram ao círculo quadrado, os fãs de luta não tinham ideia do que esperar de sua luta de boxe sem luvas.

Para Perry, isso marcou sua terceira luta de destaque sem luvas. Em sua apresentação mais recente, “Platinum” ganhou uma decisão apertada sobre o destaque do Bellator Michael Page no BKFC 27. Antes disso, a luta derrotou o franco Julian Lane em sua luta rancorosa no KnuckleMania 2

Rockhold, ex-campeão do UFC e do Strikeforce, estava fazendo sua estreia sem luvas depois de ser dispensado do UFC no início deste ano. Em sua luta mais recente, Rockhold perdeu por decisão altamente divertida para Paulo Costa no UFC 278.

Mas depois de pouco mais de uma rodada de ação, Rockhold acenou para o árbitro que havia algo errado com sua mandíbula. Depois de um pouco de confusão, o árbitro acenou para a luta e concedeu a Perry a vitória por nocaute técnico.

Confira como os outros lutadores reagiram à sua vitória violenta, bem como à vitória de Eddie Alvarez e à aposentadoria de Chad Mendes.

Mikes, um cão nu, juntas, o negócio real — Dan Hangman Hooker (@danthehangman) 30 de abril de 2023

Bare Knuckle Freaking Circus. Isso foi selvagem – Apropriado. Mike Malott (@Michael_Malott) 30 de abril de 2023

Ele arrancou um dente?!?! — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 30 de abril de 2023

Parabéns Eduardo! Você é um — O Diamante (@DustinPoirier) 30 de abril de 2023

Eddie Alvarez é um maldito cão #BKFC — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 30 de abril de 2023

Eddie Alvarez x Chad Mendes no BKFC foi uma loucura! —Derek Brunson (@DerekBrunson) 30 de abril de 2023