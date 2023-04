‘Ele tem 85 anos!’: fãs defendem Jack Nicholson após site criticar sua aparência

Fans correram para de Jack Nicholson defesa depois que um artigo veio à tona pelo outlet Correio diário chamando o ator de “desgrenhado”. Eles fizeram isso tuitando duas palavras: “Ele tem 85 anos!” Referindo-se à sua idade, os usuários on-line fizeram das palavras um dos principais tópicos de tendências do dia, pedindo à mídia como um todo para deixar o ator idoso em paz.

Nicholson foi capturado pelo Paparazzi acordando de um sono em seu $ 10 milhões de dólares Beverly Hills lar. A peça editorial pretendia destacar a primeira vez que o ator foi visto em 18 meses, mas a maneira como eles fizeram isso não agradou aos usuários online.

Jack Nicholson foi gravado por ‘Paparazzi’ em sua varanda

O O brilho ator foi flagrado em vídeo pela tomada na varanda de sua casa, com vista para o jardim. A última aparição pública do aposentado Nicholson aconteceu em 2021, em um Los Angeles Lakers jogo com seu filho Ray (31).

As respostas do post da publicação foram raras em quão unânimes foram. “Um homem de 85 anos parece um pouco cansado, como se tivesse acabado de se levantar. Isso não é novidade”, escreveu um usuário. “O cara parece ótimo. Todos nós deveríamos ter muita sorte de estar indo tão bem aos 85”, outro respondeu em tom semelhante.

Outros decidiram se deleitar com o absurdo: “Ele tem 85 anos, de que outra forma ele deveria parecer… jovem, moderno, cheio de energia?”

Jack Nicholson se aposentou da atuação em 2010

O último filme de Jack Nicholson foi em 2010 Como você sabe. O ator já se aposentou e, segundo relatos, tornou-se recluso e pode estar sofrendo de uma forma de demência. No entanto, o hollywood a aparência da lenda ainda é mais do que sólida aos 85 anos, toda a internet acabou de concordar.