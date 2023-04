Eletromidia Está à Procura de Profissionais em São Paulo e Rio de Janeiro

Conheça agora mesmo quais são as vagas listadas e como se candidatar!

A Eletromidia, empresa que fornece conteúdos e serviços que com inteligência, análise de dados, conectividade e interação transformam a vida da cidade e o seu caminho, está contratando novos funcionários no mercado. Desse modo, antes de falar um pouco sobre a empresa, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Facilities Pleno (Vaga Exclusiva para PCD) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Facilities (Real Estate) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Relações com Investidores Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Devops Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial (São Paulo) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Civil – Ótima – São Paulo – Efetivo;

Auxiliar Técnico (Noturno) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Back-end Node.js Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador(a) de Suprimentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Curador de Conteúdo – Repórter I (Vaga exclusiva para PCD) – São Paulo – SP;

Desenvolvedor IoT – São Paulo – SP – Efetivo;

Eletricista (Exclusiva para PCD) – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio em Contabilidade – São Paulo – Estágio;

Estágio em Operações Comerciais – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Growth – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Produto – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Regional de Contratos Públicos (Norte/Nordeste) – São Paulo – SP – Efetivo;

Product Owner – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Campo I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Eletromidia

Sobre a Eletromidia, vale a pena deixar claro que estamos falando do maior veículo Out of Home do Brasil, com mais de 70 mil faces digitais e estáticas nas maiores cidades do país.

Sua ampla atuação inclui a área de mídia em transportes e aeroportos, mídia em edifícios residenciais e comerciais, impactando mais de 22 milhões de pessoas todos os dias. Por fim, acredita que a vida nas grandes cidades é muito mais do que o ir e vir do dia a dia.

Como se candidatar

Como a lista de vagas já foi detalhada acima, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

