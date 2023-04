Para entrar no mercado de investimentos de forma segura e direcionada, é importante considerar os diversos golpes que ocorrem na internet, além dos riscos que o próprio mercado traz para os investidores.

Eleve sua rentabilidade de forma segura no mercado de investimentos

É possível elevar sua rentabilidade de forma segura, com rendimentos acima da poupança, no entanto, é necessário considerar diversos fatores para o direcionamento de sua entrada no mercado de Investimentos.

Golpes e fraudes

Primeiramente, o novo investidor precisa desconfiar de promessas de riqueza rápida. Pois, é comum que receba abordagens na internet de pessoas físicas ou jurídicas que apresentem propostas, no mínimo, desconfiáveis.

Geralmente, essas propostas golpistas oferecem um rendimento exponencial em um prazo curto e, às vezes, em produto específico, como investimentos em criptomoedas, por exemplo.

Acompanhe as informações sobre a economia

Por isso, é muito importante que considere plataformas confiáveis e certifique-se de que esteja acessando o site da empresa de seu interesse, pois há páginas falsas que imitam as páginas oficiais e esse é um ponto de atenção.

Busque informações oficiais e se atualize de forma constante, já que a economia e sua volatilidade impactam diretamente o resultado do mercado de investimentos, portanto, esse conhecimento é de grande valia para o investimento.

Acompanhe sites como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores do Brasil (B3), por exemplo.

Plataformas atuais facilitam o seu processo

Diversas fintechs e bancos tradicionais no mercado atual permitem que o cliente invista por meio de suas plataformas de forma segura, sendo uma maneira objetiva de entrar neste mercado.

O Nubank, por exemplo, permite que o cliente invista no tesouro direto por meio do aplicativo da fintech.

Nubank, Inter e Neon



Além disso, é possível guardar o dinheiro no Nubank, optando pelo rendimento atrelado ao CDI, que geralmente está acima da poupança. A fintech possui outras possibilidades de investimentos, como as caixinhas do Nubank.

O Inter oferece cashback para o nome investidor, sendo uma opção interessante para o seu planejamento. Já o Neon, por sua vez, pode “transformar” o valor investido em créditos para o seu cartão.

Eleve sua rentabilidade de forma planejada

Portanto, considere o mercado e suas diversas possibilidades para elevar a sua rentabilidade de forma segura e não deixe de acompanhar o mercado para direcionar o seu processo.

Sendo assim, considere plataformas oficiais, acompanhe as informações sobre a economia e planeje todo o seu processo para que a sua entrada no mercado de investimentos seja resolutiva em longo prazo.