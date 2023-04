Elon Musk revela o que sabe sobre alienígenas: Qual é o conhecimento dele sobre OVNIs?

Elon Musk é um dos primeiros indivíduos públicos em que as pessoas pensam quando o contato alienígena é discutido. ele encontrou SpaceX, que é um programa de engenharia espacial que tem como objetivo um dia colonizar Marte. Musk está em constante contato com o espaço a partir desse programa e de sua Starlink satélites. É natural que alguém pense que às vezes pode encontrar esses fenômenos aéreos não identificados (UAP). Mas Notícias da raposa levaram adiante e perguntaram diretamente se ele achava que algum tipo de civilização extraterrestre fez contato com a humanidade. Sua resposta certamente desapontará qualquer um que queira saber detalhes sobre essa hipótese. Pelo menos uma rede de notícias está perguntando a ele sobre isso, ao contrário de outras que apenas perguntam a ele sobre Twitter.

Isso é o que Almíscar disse: “Muitas pessoas me perguntam, sabe, onde estão os alienígenas? E acho que se alguém soubesse sobre alienígenas na Terra, provavelmente seria eu. Sim, estou muito familiarizado com coisas espaciais. E eu não vi nenhuma evidência de alienígenas… Eu imediatamente twittaria. Esse seria provavelmente o melhor tweet de todos os tempos. ‘Encontramos um, pessoal!’ É o jackpot com cerca de 8 bilhões de curtidas. Estamos constantemente tentando expandir o orçamento de defesa. E olha, você sabe o que realmente não teria argumentos para ninguém? Se pegássemos um alienígena e disséssemos que precisamos de dinheiro para nos proteger desses caras. Quanto dinheiro você quer? Você conseguiu. Eles parecem perigosos. Portanto, a maneira mais rápida de obter um aumento no orçamento de defesa seria retirar um alienígena.”

A posição de Elon Musk sobre isso tem sido constante ao longo dos anos

Esta não é a primeira vez que Elon Musk responde a esta pergunta específica, ele também falou sobre isso em várias ocasiões. No entanto, Joe Rogan é quem obteve a resposta mais convincente sobre isso. Embora Musk não diga que os alienígenas não existem, ele está simplesmente tentando transmitir que não os conhece. Durante uma das vezes em que falou com Joe em seu podcast, Elon mencionou que os alienígenas são muito bons em se esconder dele, se é que realmente existem. É lógico que, com todo o poder que exerce, Elon Musk provavelmente saberia mais sobre esse assunto, mas ele afirma que não e muitas vezes o descartou no passado. Sua resposta a Notícias da raposa parecia mais uma piada do que uma resposta realmente séria. Ele nunca mencionou vídeos documentados de seus foguetes SpaceX e as misteriosas aparições de UAP. Elon está dizendo a verdade sobre alienígenas ou pode estar escondendo alguma coisa?