Elon Musk traz Doge para o Twitter, causando agitação nas mídias sociais e especulação sobre criptomoedas

Elon Musk alertou os usuários do Twitter que as coisas iriam mudar, porém, nada poderia preparar os entusiastas do pássaro azul para o que estava por vir. Na manhã desta segunda-feira, 3 de abril, o tradicional logotipo do Twitter foi substituído pelo Doge.

Ainda não foi revelado se foi apenas uma brincadeira ou uma piada do final de abril.ou mesmo se Elon Musk está tentando levar o Twitter para o próximo nível, após a estreia do Twitter Blue e contas verificadas.

Dogecoin é uma criptomoeda baseada no meme da internet de mesmo nome, que representa um cachorro da raça Shiba Inu. Foi criado em 2013 como uma brincadeira, mas ganhou popularidade e valor graças ao apoio de celebridades, influenciadores e comunidades online. Dogecoin é usado principalmente para dar gorjeta nas redes sociais, doar para causas beneficentes ou comprar produtos e serviços online. Seu símbolo é e sua abreviação é DOGE.

A hipótese da mudança do Twitter de um pássaro para um cachorro

Esta mudança proporcionou Dogecoin com um aumento considerável nas ações da criptomoeda. Até aqui Elon Muskk não deu explicações sobre a mudança repentina, mas no passado ele deu suporte à criptomoeda, então é muito cedo para descartar algum tipo de colaboração.

O impacto de Elon Musk

Mas esta não é a primeira vez que Elon Musk condiciona o Dogecoin. Musk disse no ‘Saturday Night Live’ que Dogecoin era “o futuro das moedas” e que seu valor iria “para a lua”, mas que, no entanto, era uma “fraude”.