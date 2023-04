Elon Musk Waffles no status da mídia estatal da NPR enquanto organizações boicotam o Twitter

O Twit-in-Chief foi questionado diretamente sobre isso por um repórter da NPR na semana passada… e quando ele viu os números concretos de onde a NPR obtém seu financiamento – com apenas 1% vindo do governo dos EUA, e a maioria vindo de doadores – ele cedeu um pouco.

De acordo com o jornal – citando uma troca de e-mail que ele diz ter com Musk pessoalmente – EM aparentemente não entendeu a diferença entre mídia pública e mídia sancionada pelo estado … e respondeu: “Bem, então devemos consertar isso ” no que se refere ao status da NPR.