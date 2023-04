Em coletiva, Penedense apresenta novos jogadores e comissão técnica

Na noite de sexta-feira, 14 de abril, o Sport Club Penedense realizou a apresentação do elenco de jogadores e da comissão técnica para a temporada de 2023, em um evento que contou com a presença da imprensa, torcedores e diretoria.

O Presidente Aerton Reis falou sobre as ações que serão realizadas em breve e os planos para o futuro próximo, durante o evento realizado no Virgulino. O elenco apresentado é composto por jogadores como Didinho, campeão da Copa Alagoas, Ramos, ex-Cruzeiro e CSA, Luiz Mach, ex-Aliança no Alagoano, Ailton, ex-Zumbi na Copa Alagoas, Tesouro, ex-CSE e CSA, e Bruno, campeão da Copa Alagoas 2023.

A diretoria e comissão técnica foram apresentadas, sendo responsáveis pelo Presidente Aerton Reis; Executivo de futebol: Erivaldo Domínio; Gerente de Futebol: Marcelo Lobo; Supervisor de Futebol: Gutto Mangabeira; Técnico: Jaelson Marcelinho; Auxiliar técnico: Rogério Carioca; Auxiliar Técnico: Rogério Carioca (RogerGol); Preparador físico: Victor Albuquerque e Preparador de Goleiros: Vagner Bachot.