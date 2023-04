Embratur busca firmar acordo turístico com Portugal para impulsionar a economia

De acordo com informações da Agência Brasil, o governo brasileiro irá assinar um acordo com o Ministério do Turismo de Portugal, dessa maneira, o fluxo turístico entre os dois países tende a aumentar. A divulgação oficial destaca que o anúncio foi feito pelo presidente da Embratur. Dessa forma, o acordo pode beneficiar o turismo de ambos os países.

Entenda como o acordo turístico entre Brasil e Portugal impactará a economia

Conforme destaca a divulgação oficial, o memorando deve ser assinado em breve. Assim sendo, o governo português objetiva elevar o volume de turistas brasileiros em Portugal. Contudo, o acordo não beneficia apenas o fluxo turístico entre Portugal e Brasil. Já que também facilita visitas por toda a Europa, o que é muito importante dentro do cenário econômico atual.

Recuperação econômica no cenário pós-pandemia

Já que muitos países ainda estão em recuperação quanto aos impactos financeiros ocorridos por conta da paralisação das atividades que ocorreu na pandemia de Covid-19.

O presidente da Embratur destaca que o memorando deve trazer, dentre outros pontos, políticas de boas práticas envolvendo questões relevantes no momento atual, como sustentabilidade e opções de destinos turísticos.

Além disso, o presidente da Embratur ressalta que essa troca de informações deve promover o turismo de forma bilateral, aumentando a economia dos dois países.

Uma ampla experiência turística

O principal ponto do acordo se refere ao fato de que ambos os países falam a mesma língua, o que facilita a comunicação e, portanto, pode ser um ponto relevante para a melhoria da experiência turística.

Dados oficiais destacam um fluxo positivo entre Brasil e Portugal

Considerando o fluxo do mercado turístico após a pandemia, em 2022, o Brasil recebeu cerca de 170 mil turistas portugueses, o que ainda demonstra uma retomada em andamento, pois no ano de 2005, por exemplo, cerca de 350 mil turistas portugueses visitaram o país.

Assim sendo, os números são bastante positivos desde então. Em janeiro e fevereiro de 2023, por exemplo, o Brasil recebeu o maior número de turistas portugueses desde a pandemia.

A valorização da cultura local e a elevação do emprego e renda

Essa troca turística tende a desenvolver um modelo econômico positivo para todos os envolvidos e, portanto, acordos celebrados para essa finalidade são relevantes para questões relacionadas à cultura, bem como, emprego e renda para os locais visitados.

O turismo é fundamental para a economia de forma ampla



O turismo é muito importante para a economia global. Visto que diversos países possuem uma economia baseada em receber visitantes, como ocorre em algumas cidades específicas.

No Brasil, o volume de cidades turísticas é muito elevado, principalmente pelas belezas naturais de um país tropical. Além de impactar a economia diretamente, o turismo também impacta outros modelos econômicos de forma indireta.

Cidades que sobrevivem de renda relacionada ao turismo são muito beneficiadas com esse tipo de política. Além disso, o empreendedorismo local também chama a atenção. Já que é muito comum que as pessoas prefiram adquirir produtos artesanais em viagens, o que é uma forma de valorizar a cultura local.

Novos empregos no setor de serviços

Por isso, o turismo impacta a economia no aspecto financeiro e social. Uma vez que a demanda turística eleva também a busca do mercado por profissionais do setor de serviços. Este setor é o que mais tem gerado novas vagas de emprego desde a retomada das atividades no cenário pós-pandemia.

O turismo impacta a economia local

Assim sendo, com a elevação dos turistas, as atividades locais crescem, gerando uma elevação positiva em diversos aspectos, aquecendo a economia local. Portanto, ações que envolvem o estímulo ao turismo, impulsionam a economia local e, por conseguinte, melhoram a atividade econômica do país.