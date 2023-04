Emily Ratajkowski se sente mal por Olivia Wilde sobre o vídeo de Harry Styles se tornar viral

Emily Ratajkowski falou sobre como ela não esperava que o beijo que ela teve com o ex de Olivia Wilde, Harry Styles, fosse gravado e que se tornasse viral a pegou de surpresa. Ela admitiu que se sente mal com isso.

Harry Styles e Emily Ratajkowski foram gravados aos beijos em Tóquio

Emily Ratajkowski e Harry Styles teve um episódio de demonstração pública de afeto em Tóquio recentemente, depois que Styles se separou da co-estrela e diretora de Don’t Worry Darling, Olivia Wilde.

EmRata conversou com um repórter da edição espanhola da Vogue e afirmou que “Eu não esperava que isso acontecesse, mas acho que, em geral, há uma razão pela qual certas celebridades moram em LA, contratam seguranças, não vão a restaurantes públicos.,”.

No clipe famoso clipe, Emily Ratajkowski foi vista beijando Harry Styles ao lado de uma van Ivoryela acrescentou: “É muito bizarro ter certas experiências e depois ter o mundo inteiro sabendo e comentando sobre elas”, disse ela à publicação, de acordo com uma tradução.

“Eu sou apenas uma pessoa que passou de um relacionamento de três anos para um de quatro anos”, com o ex-namorado Jeff Magid, e seu recente casamento malfadado com Sebastian Bear-McClard, com quem ela divide um menino.

Emily Ratajkowski saiu de um longo período de relacionamento

“Esta é a primeira vez em muito tempo que estou em um estágio de namoro”, ela elaborou. “O interesse que existe nessa área em particular é muito estranho. Não que eu esteja surpreso, mas é uma pequena fatia da minha vida.”

“A maior parte da minha vida é focada no meu filho e no meu trabalho. Mas acho que essas questões não inspiram as mesmas manchetes chamativas. A invasão de aspectos privados é muito difícil para mim“, disse Ratajkowski também

Emily Ratajkowski abordou a vergonha das vadias e como tem sido frustrante para as mulheres nas redes sociais e o que elas têm que enfrentar. .

“Caso você me pergunte sobre isso, é mais do mesmo“, disse ela, acrescentando:” Eu me sinto mal por Olivia [Wilde]porque ela teve que passar por essa situação em várias ocasiões.”