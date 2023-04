“Empregos Disponíveis no Rio Grande do Sul com o Programa Saque e Pague”

Não perca tempo e se candidate agora mesmo!

A Saque e Pague, empresa que se preocupa em oferecer uma plataforma para serviços bancários e não bancários, mas sim encontrar soluções para facilitar ainda mais o dia dos seus clientes, está atrás de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Controladoria (Pricing) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Inteligência de Dados II – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Operações I – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Pessoas e Cultura I (Dados, Remuneração e Desempenho) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Processos – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Desenvolvedor(a) III – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Java III – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Executivo de Relacionamento (Pelotas) – Pelotas – RS – Efetivo;

Banco de Talentos PCD – Porto Alegre e Remoto – Banco de talentos;

Técnico de Campo – Passo Fundo – RS – Efetivo.

Mais sobre a Saque e Pague e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Saque e Pague, vale frisar que, com presença internacional, cria soluções inteligentes para as necessidades do cotidiano, trazendo mais acesso aos serviços que você mais precisa.

Além disso, a Saque e Pague valoriza e acredita que somos iguais na diferença! Isto é, preza por um ambiente seguro e inclusivo com foco nas pessoas, e acredita que a inovação se faz com diferentes olhares, SOMOS UM!

