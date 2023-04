Empresa de exploração lunar ispace falha em pousar missão de carga na Lua

Jempresa japonesa de exploração lunar, ispace, tentou pousar sua primeira missão de carga na lua. No entanto, a comunicação com a espaçonave foi perdida e a tentativa foi considerada malsucedida, de acordo com o CEO Takeshi Hakamada.

Falando com CNBC de Tóquio, Japão, Assim afirmou que “não fomos capazes de confirmar um pouso bem-sucedido na superfície lunar”, mas acrescentou que a empresa “continuará – nunca desista da missão lunar”.

O Módulo lunar da missão 1 carregava pesquisas científicas e outras cargas úteis, e pretendia pousar suavemente no Cratera do Atlas, no setor nordeste da lua. O pouso teria feito do ispace a primeira entidade privada a completar a façanha.

Infelizmente, a empresa comunicação perdida com o módulo de pouso “bem no final” da tentativa de pouso e não conseguiu restabelecer a conexão. A equipe da empresa está investigando a situação.

Antes do lançamento, ispace delineado 10 marcos para a missão. A empresa havia completado oito marcos antes de terça-feira, com o nono representando um pouso suave bem-sucedido na superfície e o décimo representando o estabelecimento de comunicações estáveis ​​com a Terra após o pouso. A empresa esperava que isso fosse a primeira de várias missões para a lua.

A história da jornada do ispace à Lua

Ispace foi fundada há mais de uma década e se originou como uma equipe competindo pelo Prêmio lunar do Google. Depois que a competição Xprize foi cancelada, a ispace expandiu seus objetivos, com Hakamada visando criar “um ecossistema economicamente viável” ao redor da lua.

A empresa cresceu de forma constante enquanto trabalhava para esta primeira missão, com mais de 200 funcionários em todo o mundo, incluindo cerca de 50 na sua Subsidiária dos EUA em Denver. Além disso, a ispace tem levantado fundos constantemente de uma ampla variedade de investidores, trazendo $ 237 milhões até o momento por meio de uma mistura de capital e dívida.

O módulo de pouso ispace Mission 1 transportava pequenos rovers e cargas úteis para uma série de agências governamentais e empresas do EUA, Canadá, Japãoe a Emirados Árabes Unidos. A empresa também ganhou um Contrato de $ 73 milhões da NASA no ano passado como parte de uma equipe para transportar carga para a superfície da lua em 2025 sob o Serviços Lunares Comerciais de Carga Útil (CLPS) programa.