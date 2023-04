Empréstimos estudantis: como você pode reduzir o custo total do empréstimo?

Tgraças à pandemia do COVID-19 e ao congelamento dos pagamentos de empréstimos estudantis que Estados Unidos Presidente Joe Biden introduzido, há alguma confusão sobre como os reembolsos funcionam e como eles podem ser feitos mais rapidamente.

Quando as pessoas se encontram em uma situação financeira positiva depois de se formar na faculdade, elas podem se perguntar como podem pagar suas dívidas estudantis mais rapidamente, para que não fiquem mais pairando sobre elas.

Muitos optam por começar a pagar enquanto ainda estão na escola para cortar o monte antes que os juros acumulem. A adesão ao débito automático também é uma forma de reduzir a taxa de juros da dívida. Pode cair em 0,25 por cento ao fazer isso.

O método mais eficaz de reembolsos de empréstimos estudantis mais rápidos

Essas são as duas maneiras de obter mais retorno em um período de tempo mais rápido, para que os juros não cresçam. A maneira mais eficaz de reduzir o custo do empréstimo é realmente pagar mais do que o pagamento mínimo a cada mês.

Ao fazer isso, você reduz o custo do empréstimo ao longo do tempo e também acaba pagando muito mais cedo do que quem paga o mínimo mensalmente.

Os impostos também são uma forma de pagar o empréstimo estudantil mais rapidamente. Você pode dedicar sua restituição de imposto para pagar parte de sua dívida de empréstimo estudantil. Há uma chance muito boa de você obter a restituição do imposto porque, de qualquer maneira, obteve uma dedução fiscal pelo pagamento dos juros do empréstimo estudantil.

Se, em vez de pagá-lo mais cedo, você estiver em uma posição em que não pode pagá-lo, há situações em que o empréstimo pode ser perdoado. Existem programas para professores, funcionários públicos, membros das forças armadas e outros grupos.