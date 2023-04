Engenharia Método Anuncia Oportunidades de Emprego em Todo o País

A Método Engenharia, uma das principais empresas de engenharia e construção do país, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Com mais de 45 anos de experiência no mercado, a empresa é reconhecida pela excelência em seus projetos e pela preocupação com o desenvolvimento sustentável.

Método Engenharia abre novas vagas de emprego pelo país

Os profissionais que se juntarem à equipe da Método Engenharia terão acesso a uma série de benefícios, incluindo plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e programas de capacitação e desenvolvimento profissional. Além disso, a empresa valoriza a diversidade e a inclusão em suas contratações, buscando sempre formar equipes multidisciplinares e inclusivas.

As vagas disponíveis na companhia são para diversas áreas de atuação, desde engenheiros civis e elétricos até analistas de RH e de finanças. Algumas das vagas em aberto incluem:

Engenheiro(a) Civil;







Engenheiro(a) Elétrico;







Analista de Recursos Humanos;







Analista de Finanças;







Assistente Administrativo;







Técnico(a) em Edificações.

Veja também: DHL abre VAGAS de EMPREGO; veja as regiões e cargos

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na Método Engenharia, os interessados devem acessar o site 123empregos e buscar pelas oportunidades oferecidas pela empresa. Após encontrar a vaga desejada, o candidato deve preencher o formulário de inscrição com seus dados pessoais e profissionais, além de enviar seu currículo atualizado.

Os candidatos selecionados serão contatados pela equipe de recrutamento e seleção da Método Engenharia para participar das etapas seguintes do processo seletivo, que podem incluir entrevistas individuais ou em grupo, testes de habilidades e conhecimentos específicos, entre outras atividades.

Sobre a empresa

A Método Engenharia foi fundada em 1976 e desde então se destacou no mercado brasileiro de engenharia e construção por sua excelência técnica e pela preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Com mais de 3 mil colaboradores em todo o país, a empresa tem em seu portfólio projetos emblemáticos em diversas áreas, como infraestrutura, energia, indústria, mineração e meio ambiente.

A empresa também se destaca por sua atuação social, apoiando diversas iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte e meio ambiente. Além disso, a Método Engenharia tem como compromisso a inclusão e a diversidade em suas contratações, valorizando a formação de equipes multidisciplinares e inclusivas em todos os seus projetos.

Com a abertura de novas vagas de emprego em diferentes regiões do Brasil, a Método Engenharia reforça seu compromisso com o desenvolvimento humano e profissional de seus colaboradores, buscando sempre atrair e reter os melhores talentos do mercado.



Você também pode gostar:

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.