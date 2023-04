Entenda as Falhas de Segurança no App do Nubank Notificado pela Autoridade Reguladora

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) acionou o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, devido a falhas na segurança do aplicativo. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que a notificação ocorreu após inúmeros relatos de clientes, que afirmaram haver falhas de segurança e golpes no aplicativo da empresa, que resultaram em invasão de contas, transferências de valores e contratações de empréstimos de forma fraudulenta.

Além disso, as redes sociais também foram tomadas por clientes do Nubank, que ficaram insatisfeitos e preocupados com a situação. Estes clientes buscaram solucionar o problema ao realizar denúncias no site Reclame Aqui, assim como no consumidor.gov.br.

Desta maneira, dentre as principais reclamações dos clientes está a falta de barreiras de segurança, e também a falha na verificação do aplicativo do Nubank. Neste último caso, o aplicativo deveria perceber atividades fora do padrão nas contas, e dessa forma, bloquear as transações que estavam ocorrendo.

No entanto, o Nubank já havia alertado seus clientes sobre o golpe chamado “fraude de golpe do acesso remoto”. No aviso, a fintech afirma que os golpistas obtêm acesso às contas dos usuários através do download de aplicativos piratas nos aparelhos celulares. Sendo assim, a instituição financeira concluiu que não se trata de falha na segurança do aplicativo, e orientou seus clientes a baixarem a versão atualizada do app.

Com relação à notificação feita pelo Idec, o instituto pediu para que o Nubank apresentasse mais detalhes sobre os golpes. Isso inclui explicar o motivo pelo qual medidas preventivas não foram tomadas antes, e também informar o que a empresa está fazendo com os clientes que sofreram os golpes.

O que disse o Nubank

Após ser notificado pelo Idec, o Nubank emitiu uma nota. No documento, a empresa afirma que “a segurança é uma prioridade desde o primeiro dia, e cooperamos com as autoridades responsáveis pelo cuidado com o consumidor”.

Ainda de acordo com a nota: “Reafirmamos o nosso compromisso com a proteção dos nossos mais de 70 milhões de clientes, mantendo uma vigilância constante sobre a utilização dos nossos serviços, incluindo o desenvolvimento de ferramentas de proteção para ajudar os usuários na prevenção e inibição de golpes“.

Além disso, o Nubank também afirmou que mantém equipes especializadas e atendimento 24 horas para as vítimas de golpes e fraudes. “Em caso de suspeita de movimentação indevida por terceiros, os clientes devem seguir o passo a passo disponível no SOS Nu, hub de segurança da compra” orientou a fintech.

Modo Rua

De acordo com o Nubank, o Modo Rua é uma ferramenta do aplicativo que funciona como uma camada de segurança extra para a conta do cliente. Sendo assim, através dele é possível que o usuário limite transações de Pix, TED ou boletos sempre que estiver fora de uma rede wi-fi segura, como a da sua casa ou trabalho, por exemplo.

Desta maneira, o dinheiro da conta fica mais protegido, caso o celular do usuário caia em mãos desconhecidas. Para utilizar o Modo Rua, é necessário limitar as transações dentro do aplicativo fora de redes Wifi seguras. Lembrando que as redes consideradas seguras pelo cliente devem ser cadastradas.

Além disso, caso seja necessário, eventualmente, realizar algum pagamento acima do valor limite, existe uma maneira de desbloquear as transações. Isso é feito através de um reconhecimento facial do usuário pelo app do Nubank, que serve como teste de prova de vida.