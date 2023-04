entenda as mudanças na taxa de juros e como isso afeta seu bolso

Os aposentados e pensionistas que pegaram empréstimo consignado ao longo de 2022 precisaram arcar com uma taxa de 2,14% ao mês para quitar as parcelas. Em 2023, o Governo Federal fez uma primeira tentativa de redução deste juro para 1,70%, mas sem sucesso.

Após a reação negativa da maioria dos bancos em conceder empréstimos na taxa escolhida, por ser considerada inviável, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) justificou que é preciso haver compatibilidade entre taxa e os custos que os bancos arcam para fornecer o crédito.

“Neste momento, considerando os altos custos de captação, a eventual redução do teto poderia comprometer ainda mais a oferta de empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado”, escreve em nota.

Assim, após um diálogo envolvendo diversas representações, ficou definido que a taxa seria fixada em 1,97%.

Mesmo não sendo tão atrativa como antes, a redução já é suficiente para fazer com que muitos corram aos agentes financeiros atrás de novos emprestimos. O consignado com juros mais baixos ajuda beneficiários do INSS que estão presos a dívidas ou tiveram despesas extras.

Especialistas alertam que o empréstimo consignado, a curto prazo, pode ser positivo, mas em um futuro mais distante pode haver consequências. Analise agora os prós e contras dessa modalidade de empréstimo e decida se vale a pena!

Vantagens do empréstimo consignado do INSS

Taxas de juros mais baixas

Com a nova regulamentação, as taxas de juros para empréstimos consignados do INSS foram reduzidas, o que significa que você pode obter uma taxa de juros mais baixa em comparação com outros tipos de empréstimos pessoais.

O economista Edisio Freire destaca sobre esse reajuste nos juros: “Reduzir o teto da taxa do consignado é importante e justo. Poderia, na minha opinião, ser inclusive menor, porque o consignado é um crédito que a instituição que oferece tem a garantia de que vai receber esse dinheiro”, conta ele, que acredita que os bancos, apesar de receberem menos juros, terão maior procura por crédito.

Para efeito de comparação, o jornal Correio 24 horas fez a média dos juros por mês de empréstimo pessoal nos cinco bancos mais populares do país: CAIXA, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, em março de 2023. A taxa média é de 7,7%.

Pagamento facilitado

Como os pagamentos são deduzidos automaticamente do seu salário ou benefício do INSS, você não precisa se preocupar em perder prazos ou esquecer de fazer pagamentos.

Muitos bancos e instituições financeiras oferecem concessões consignadas do INSS, o que significa que há muitas opções disponíveis para você escolher. Além disso, a linha é de fácil aprovação.

Desvantagens do empréstimo consignado do INSS

Restrições de elegibilidade

Nem todo mundo pode obter um empréstimo consignado do INSS, pois é necessário ser aposentado ou pensionista do INSS. Além disso, há um limite máximo para o valor do empréstimo, que pode não ser suficiente para atender às suas necessidades financeiras.

Perda de controle

Como os pagamentos são deduzidos automaticamente do seu salário ou benefício do INSS, você não pode escolher quando ou quanto pagar.

Dívida prolongada

Como o pagamento é feito em parcelas paralelas e fixas, você pode acabar pagando juros por um longo período, o que pode aumentar o valor total do empréstimo e prolongar sua dívida.

Cuidado com as fraudes envolvendo empréstimo consignado do INSS

Além de decidirem se tomarão ou não o empréstimo consignado, os aposentados e pensionistas tem outro motivo para se preocupar: as crescentes fraudes em que criminosos tomam empréstimo em nome dos beneficiados.

Saiba como isso acontece para se prevenir!

Como acontece a fraude do empréstimo consignado?

Atualmente, existem vários tipos de fraude do empréstimo consignado acontecendo. Isso é bastante crítico, pois em geral, só se percebe a fraude quando as parcelas começam a ser descontadas da aposentadoria.

Por isso, é fundamental saber como identificar o “sinal vermelho” nas situações que podem conduzir a um engodo.

A seguir, conheça alguns dos principais golpes utilizados.

Falsos funcionários do INSS

Em algumas situações, supostos funcionários do INSS ligam ou enviam mensagens solicitando alguns dados pessoais e bancários. Posteriormente, utilizam essas informações para solicitar cartões de crédito e empréstimo como se fossem a vítima.

Se você receber qualquer ligação de um “funcionário” do INSS oferecendo empréstimo, ignore, porque o INSS não é autorizado a procurar as pessoas oferecendo dinheiro emprestado, ele apenas autoriza o desconto na folha do beneficiário.

Pagamento antecipado

Os golpistas entram em contato com a vítima como se fossem instituições financeiras oferecendo empréstimo consignado com excelentes condições, muitas vezes fora da realidade. Se o beneficiário decide contratar o empréstimo, os criminosos solicitam um depósito antecipado para liberar o valor total do dinheiro emprestado.

Para justificar, usam desculpas como taxas do governo, gastos com cartórios, juros ou outra informação falsa.

Saiba que nenhum empréstimo consignado exige pagamento antecipado. Quando o empréstimo é feito por uma instituição séria, todos os custos envolvendo a contratação são embutidos no valor total do empréstimo e constam no Custo Efetivo Total (CET) no contrato assinado do serviço.

Senha do banco

É fundamental saber que você não deve passar sua senha de banco para ninguém, nem mesmo para contratar um empréstimo consignado. Portanto, se alguém solicitar sua senha para concluir este serviço, desconfie imediatamente.

Falsificação de documentos

Evite que qualquer pessoa tenha acesso aos seus documentos para que não aconteçam falsificações de seu RG, CPF, certidão de casamento e, até mesmo, comprovantes de renda.

Uma instituição conhecida e confiável que realiza empréstimos consignados mantém os dados de seus clientes em segurança.

Sites falsos

Em 2021, a fraude do empréstimo consignado cresceu em 165%, sobretudo contra idosos, segundo o portal Agência Brasil. Isso porque, antes da pandemia, as pessoas não estavam tão acostumadas com operações financeiras no ambiente virtual. Neste contexto, muitas ações foram facilitadas.

Muitas páginas falsas ou formulários de cadastros são usados apenas para capturar dados pessoais e usa-los para atos criminosos.

Para isso, verifique:

o domínio oficial da instituição;

a url da página que você acessou, e;

confira as informações de rodapé, como razão social, CNPJ, endereço e outros.

Fraude pelo WhatsApp

Aqui, o golpista entra em contato pelo WhatsApp afirmando que a pessoa tem dinheiro a receber de alguma instituição, ou que ganhou um prêmio.

Então, o criminoso convence a vítima a enviar algumas cópias de documentos. Assim, em posse da documentação, o golpista elabora contratos de empréstimos consignados, forja assinatura e contrata um serviço indevido.