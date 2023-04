Entenda como funciona o link de pagamento e conheça outras vantagens da conta PJ do Nubank 

O Nubank é uma instituição financeira que se popularizou muito por conta dos seus benefícios para o cliente pessoa física e jurídica, sendo assim, a fintech possui várias inovações para o cliente realizar a gestão financeira do negócio de forma objetiva.

Link de pagamento e outras vantagens da conta PJ do Nubank

Através da conta Nubank voltada à pessoa jurídica, é possível elevar as vendas e receber os pagamentos de forma facilitada, em 14 dias.

De acordo com informações oficiais do Nubank, o cliente pode gerar um link pelo seu aplicativo oficial. Dessa forma, é possível vender por canais populares, como o WhatsApp e o Instagram, por exemplo.

O recebedor do link por sua vez poderá optar por parcelar a conta no cartão de crédito. Dessa forma, é possível elevar suas vendas sem precisar de utilizar maquininha, o que abrange a possibilidade de vender o seu produto ou serviço.

Opção viável para elevar suas vendas na internet

O link de pagamento é uma opção interessante para quem está iniciando no mercado, sendo uma forma muito utilizada de elevar as vendas no empreendedorismo.

O recebedor do link do pagamento, que no caso é o cliente do titular da conta PJ Nubank, deve apenas inserir os dados na plataforma. Segundo o Nubank, as informações são seguras, pois são criptografadas.

O Nubank ressalta que os pagamentos são analisados pelo sistema antifraude da fintech. O cliente que receber o link de pagamento da conta Nubank, poderá acessá-lo no celular ou no computador, e selecionar a opção de pagar com o cartão de crédito.

É possível optar por pagar à vista ou de forma parcelada. O Nubank explica que o cliente recebe o link com as informações da sua empresa para as devidas confirmações.

Saiba como gerar o link de pagamento

Para gerar o link de pagamento não conta PJ do Nubank é muito simples. O cliente deve buscar por essa opção no menu “cobrar” do aplicativo oficial da fintech e, por conseguinte, inserir o valor referente à cobrança.

É possível escolher a data para a validação do link e adicionar um nome para a cobrança. Dessa maneira, poderá realizar melhor a gestão de cobranças da sua empresa, através do próprio app do Nubank.

Como solicitar a conta PJ do Nubank?



Caso não possua uma conta PJ do Nubank, é muito simples realizar a solicitação. Se já for cliente da fintech, basta acessar a sua conta pessoal no aplicativo oficial.

Se não possuir uma conta Nubank, basta acessar o site oficial nubank.com.br/conta-pj, informar o CNPJ da sua empresa e clicar na opção de “pedir conta PJ”.

Por conseguinte, o sistema irá solicitar o seu CPF e e-mail, dessa maneira, basta aguardar a liberação por parte da fintech.

A solicitação da conta PJ Nubank para quem já tem a conta de pessoa física é mais simples ainda! Basta acessar o app oficial, buscar pela opção “abrir o conta PJ” e confirmar a sua solicitação no botão “pedir conta PJ”.

Após digitar o CNPJ da empresa, é necessário complementar os dados de acordo com a solicitação do sistema.

O Nubank informa que a conta PJ é passível de análise, independentemente de o cliente possuir uma conta de pessoa física. Já que é necessário que o cliente atenda aos critérios da conta PJ da instituição financeira.

A conta PJ do Nubank facilita a gestão da sua empresa

Ao adquirir uma conta PJ Nubank, o cliente pode obter serviços isentos de tarifas referentes a manutenção da anuidade, além dos benefícios do Nubank.

Além disso, o cliente PJ pode obter mais benefícios como o cartão de crédito sem anuidade e facilidades para realizar transferências via Pix, gerar boletos e acompanhar as cobranças.