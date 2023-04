entenda como funcionam os programas de pontos!

Existem vários programas de pontos de cartões de crédito, cada um com seus benefícios e regras. No entanto, todos eles possuem uma lógica parecida: ao fazer compras utilizando o cartão, o cliente acumula pontos que podem ser convertidos em benefícios.

Os programas de pontos de cartão de crédito geralmente são oferecidos pelas bandeiras de cartão, assim como pelas instituições financeiras. É importante lembrar que esses programas de pontos são diferentes dos programas de milhas. No entanto, muitos programas de pontuação possuem parcerias com programas de milhas de companhias aéreas, podendo haver a conversão.

Além disso, é importante ficar atento aos pontos e também às milhas aéreas. Isso porque em 2019, de todas as milhas aéreas acumuladas nos cartões de crédito dos brasileiros, 43,6 bilhões tiveram seu prazo vencido, e não puderam ser utilizadas.

De acordo com dados da Abemf (Associação Brasileira de Empresas de Mercado de Fidelização), apenas no segundo trimestre de 2022 foram 189 milhões de cadastros em programas de fidelidade. Dessa forma, este número é 8,4% maior em comparação com o segundo trimestre de 2021.

Como acumular pontos no cartão de crédito

O primeiro passo para começar a acumular pontos é se cadastrar no programa de fidelidade de seu cartão de crédito. Este processo geralmente é feito através da internet, no site da instituição financeira em questão, também podendo ser feito através do aplicativo pelo celular.

Desta forma, assim que o cadastro for realizado, seu cartão de crédito começará a acumular os pontos. A quantidade de pontos, assim como os benefícios que podem ser convertidos, irão variar de acordo com a instituição financeira e com o tipo de cartão.

Além disso, uma dica muito importante para acumular pontos no cartão de crédito é o seu uso constante. Isso porque os pontos apenas acumulam com os gastos realizados no crédito, ou seja, é necessário utilizar bastante este cartão para se conseguir uma grande quantidade de pontos.

Outro fator importante é se atentar às informações sobre o programa de pontos, geralmente disponíveis no site da instituição financeira. Essas informações também podem ser enviadas por e-mail até o usuário. Desta maneira, o cliente fica atento às promoções que ocorrem esporadicamente.

A critério de exemplo, na época da Black Friday às vezes é possível acumular 50% ou até 100% de bônus no cartão de crédito. Isso significa que a quantidade pode até dobrar em apenas um único dia.

Programas de pontos do Nubank

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, oferece vários tipos de produtos e serviços para seus clientes. Dessa forma, o banco também possui seu próprio programa de pontos.

Nesse sentido, o cartão de crédito Ultravioleta do Nubank possui 1% de cashback em todas as compras realizadas no crédito. Esse cashback pode ser convertido em pontos, assim como para investir, guardar para uma viagem, gastar em um restaurante, entre outros.

Além disso, o cartão de crédito Ultravioleta do Nubank também possui cashback instantâneo que não expira nunca, sendo que o dinheiro que não for movimentado rende a 200% do CDI.



