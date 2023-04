Entenda como o WhatsApp liberou a compra de serviços pelo aplicativo!

O Banco Central autorizou o Whatsapp para realizar transações comerciais dentro do aplicativo no Brasil. A autorização ocorreu no início de março deste ano, e com isso, o aplicativo de mensagens realizou um novo anúncio da função no dia 11 de abril.

Desta maneira, de acordo com Whatsapp, nos próximos meses os pequenos empreendedores que utilizam o aplicativo poderão habilitar a ferramenta de pagamentos. Sendo assim, os clientes desses estabelecimentos poderão pagar por serviços e produtos diretamente pela plataforma. Confira a seguir o funcionamento desta nova função.

Como realizar pagamentos pelo Whatsapp

Os clientes que desejam realizar compras através do Whatsapp devem, primeiro, cadastrar seu cartão de crédito, débito ou pré-pago no aplicativo. Além disso, também existem algumas exigências a serem seguidas.

Em seguida, chegará um momento de selecionar o cartão para a transação. Neste momento, o usuário terá que criar uma senha específica para aquele pagamento, assim como informar seus dados pessoais. Nestes dados inclui-se o nome completo, CPF e dados do cartão selecionado.

Com isso, ao finalizar a adição do produto, o usuário já estará apto a realizar qualquer tipo de pagamento que precisar através do Whatsapp Pay.

Disponibilidade da ferramenta

Atualmente, apenas algumas empresas permitem que os pagamentos sejam feitos através da nova ferramenta do Whatsapp. No entanto, a previsão da empresa é de que nos próximos meses todos os empreendedores que utilizam o Whatsapp Business poderão aproveitar desta novidade. O Whatsapp Business é uma versão do aplicativo direcionada a negócios, que conta com algumas funcionalidades extras direcionadas a gestão.

De acordo com a empresa, a ideia é de que os pagamentos sejam realizados através do Whatsapp Pay que está disponível desde o ano de 2021 para transferências, mas só foi aprovado pelo Banco Central para compra de produtos neste ano.

Como dito, as transferências poderão ser feitas através de cartões de crédito, débito e pré-pagos. Além disso, as bandeiras disponíveis são Mastercard e Visa. No entanto, os cartões precisam ser emitidos por alguma das instituições financeiras listadas abaixo:

Banco do Brasil;

Bradesco;

BTG Pactual;

Caixa;

Inter;

Mercado Pago ;

; Neon;

Next;

Nubank ;

; Santander;

Sicoob;

Sicredi.

Com relação a segurança dos clientes e empreendedores, o Whatsapp informou que todos os números de cartão passarão por criptografia e serão protegidos. Além disso, para cada nova transferência realizada pelo cliente, o aplicativo exigirá a criação de uma nova senha específica.

De acordo com Guilherme Horn, chefe do Whatsapp na América Latina, as bandeiras de cartão Visa e Mastercard irão realizar a tokenização dos cartões. Este processo consiste em realizar uma representação digital que será armazenada. Desta forma, o processo se torna seguro, tendo em vista que caso ocorra alguma modificação no celular ele deve ser refeito.

Além disso, Guilherme Horn afirmou que o “pagamento pelo WhatsApp é complementar ao Pix”, apesar de eles parecerem concorrentes a princípio. Horn também afirmou que o aplicativo de mensagens pretende incluir o Pix futuramente ao seu sistema.



