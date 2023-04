Entenda se o Programa de Fidelidade Nubank Rewards Vale a Pena

O Nubank Rewards é um programa de fidelidade da Fintech, que oferece diversas vantagens para seus clientes. Mas, será que vale mesmo a pena se cadastrar? Conheça os prós e contras, especificando o que a instituição traz de diferencial.

No Rewards, a conversão é feita de R$ 1,00 para 1 ponto. Dólares também são convertidos em reais, entretanto, as pontuações definitivas só aparecerão quando a fatura for fechada. Assim, saques não se submetem a pontos. Para saber mais detalhes acerca das especificações do programa, continue conosco até o final da leitura.

Um pouco mais sobre o Rewards

Criado em 2017, esse programa de fidelidade e recompensa da Nubank, defende o sistema como “único”. Ou seja, diferente de outras instituições, no Rewards não é permitida a transferência de pontos para outra pessoa.

Transferências de outros programas para este também não são permitidas. Além do mais, compras nos cartões de débito do banco não se convertem em pontos.

No momento, é possível usar a pontuação acumulada para “apagar” diversas compras e serviços comuns a muitos usuários, como:

Passagens de avião;

Diárias em pousadas e hotéis;

Viagens no aplicativo da Uber;

Plano da Netflix;

Compra no site da Amazon;

Plano no Spotify;

Entre outros.

É possível também usar o Nubank Rewards em compras internacionais, mas desde que estejam enquadradas nas categorias descritas acima. Contudo, nesses casos, possivelmente serão cobradas as variações cambiais.

À priori, o programa de fidelidade da Nubank oferece 30 dias gratuitos. Isso porque, após esse período, o cliente paga o valor de R$ 190,00 anuais ou R$ 19,00 por mês.

Uma das vantagens apresentadas pela Fintech é que os pontos acumulados não expiram. Todavia, caso o Rewards seja cancelado, a pontuação é removida permanentemente.

Vale mesmo a pena se cadastrar no Nubank Rewards?

Então, compensa mesmo ter acesso ao Nubank Rewards? Isso dependerá do gasto mensal com o cartão de crédito. Para se ter uma ampla ideia de como funciona os pontos, veja a tabela de conversão abaixo:



10.000 pontos convertem em R$ 100,00 em hotéis e voos;

2.600 pontos convertem em um mês de Netflix, independentemente do plano;

2.500 pontos convertem em uma viagem no app Uber até R$ 25,00;

3.000 pontos convertem em vale-compra no site da Amazon de, no máximo, R$ 30,00;

2.000 pontos convertem em um mês de Spotify, independentemente do plano.

Vamos ao exemplo prático. Para “apagar” o plano básico da Netflix, no valor de R$ 21,90, seria preciso 2.600 pontos. Ou seja, deveria-se gastar mensalmente com a fatura do cartão de crédito R$ 2.600,00.

Aí entra a questão: mensalmente a fatura vem dentro desse valor? Em caso positivo, participar do Rewards vale a pena. Agora, partiremos para outro exemplo. Para quitar diárias do hotel que ficam em R$ 1.000,00, seria preciso 100 mil pontos. Para uma passagem de avião que custa R$ 2.000,00, 200 mil pontos.

Conclui-se, dessa forma, que o Rewards é vantajoso para os clientes que costumam usar cartão de crédito com muita frequência. Do contrário, provavelmente pagar uma anuidade não valerá a pena.

Reputação do Nubank no site Reclame Aqui

O Reclame Aqui é um site brasileiro que permite que os consumidores registrem reclamações sobre empresas e serviços. Ele funciona como uma plataforma para os consumidores se comunicarem diretamente com as empresas e, com isso, solucionar seus problemas. O site também fornece informações sobre a reputação das empresas, bem como sobre suas respostas às reclamações dos consumidores.

Ademais, a reputação do Nubank Rewards no Reclame Aqui é “Ótima”, com uma nota média de 8,2 de um total de 10, com 99,7% das reclamações respondidas e 76,6% dos problemas resolvidos. Isso significa que, apesar de existirem algumas reclamações, a maioria delas teve resposta e resolução pela empresa.

No entanto, é importante lembrar que a reputação de uma empresa pode mudar ao longo do tempo e que o Reclame Aqui é apenas uma das ferramentas disponíveis. Por isso, é recomendável pesquisar em outras fontes e considerar a opinião de outras pessoas antes de tomar uma decisão.