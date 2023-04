Entendendo o Mercado Pago: O que é e Como Funciona

Você conhece o funcionamento do Mercado Pago? Que tal ter uma visão ampla da plataforma que faz e recebe pagamentos online? Na conta digital pode-se fazer pagamentos através de boleto, cartão de crédito e débito, tendo a oportunidade de parcelamento das compras. Todos os meios de pagamento, não importa de qual banco, podem ser cadastrados no aplicativo. As carteiras virtuais são uma tendência do mercado financeiro.

Isso se deve à ampla campanha de descontos que fizeram em 2019, voltada para fomentar pagamentos via QR Code, mas também por conta do PIX. A instituição financeira é uma das que lideram o cadastro de chaves do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Interessante, não é? Se quiser entender melhor sobre essa carteira virtual, continue acompanhando este post!

O que é Mercado Pago?

A Mercado Pago é uma fintech integrante do grupo Mercado Livre, marketplace fundado na Argentina que reúne milhares de lojas virtuais no país e atua em diversos países. Fundada em 2004, é uma instituição de pagamento autorizada e supervisionada pelo Banco Central.

A plataforma está ligada ao Mercado Livre e oferece condições especiais para lojistas da plataforma. Mas suas funcionalidades podem ser acessadas por qualquer consumidor e empreendedor que tenha um estabelecimento físico ou venda online.

Como funciona o Mercado Pago?

A Mercado Pago é uma plataforma subadquirente. Ou seja, que faz a intermediação dos pagamentos entre as adquirentes, compradores, bandeiras de cartão e os bancos. Seu funcionamento é viabilizado a partir de parceria com adquirentes, que são responsáveis pela intermediação entre comprador, bancos e bandeiras.

Essa característica permite que seja possível obter maior agilidade na aprovação do pagamento. Como a subadquirente tem diversas adquirentes parceiras, consegue enviar os dados de pagamento para a qual terá a melhor performance. Caso a operação não tenha a aprovação em uma parceira, direciona-se para outra, e assim por diante.

A Mercado Pago também atua como intermediadora entre cliente e vendedor. Geralmente o dinheiro de cada transação não é liberado até que o produto seja recebido. Nesse caso, até a confirmação do recebimento o dinheiro não pode ser movimentado pelo vendedor.

Por todos os serviços, a plataforma cobra uma taxa do vendedor em cada operação. O valor varia de 0,99% a 4,99%, dependendo de quando o vendedor deseja ter o dinheiro disponível em sua conta.

Quais as facilidades que oferece?

Para empreendedores que vendem online a Mercado Pago oferece uma série de facilidades em sua conta digital. Basta que utilize o app, tenha um site, inclua seu checkout, ou seja, uma loja virtual Mercado Shops.

Conta digital

A Mercado Pago é uma conta de pagamento que funciona de forma semelhante a qualquer conta digital. Elas têm como característica oferecer menos custos, auxiliando usuários a definir e cumprir metas financeiras.

Basta baixar o aplicativo e realizar um rápido cadastro para abrir uma conta, sem custos, necessidade de envio de documentos ou análise de crédito. Quem já tem cadastro no Mercado Livre pode utilizar o mesmo login e senha.

A plataforma oferece contas tanto para Pessoas Físicas quanto Jurídicas. Para transferir dinheiro para a conta, basta realizar uma transferência ou gerar um boleto no próprio aplicativo. É possível quitar o boleto pelo Internet Banking de qualquer banco ou em uma lotérica.

Entre as principais funcionalidades oferecidas pela conta digital estão:

Pagamentos de contas e boletos;

Cartão de débito virtual para compras online;

Cartão de débito físico sem custo de emissão;

25 TEDs gratuitas por mês para qualquer banco feitas em até 1 hora;

Saques na rede Banco24Horas por R$ 4,90 e por QR Code;

Recarga de celular e cartões de transportes;

Cadastramento de cartões para realizar compras;

Transferências;

Rendimento do saldo em conta equivalente a 100% do CDI;

Pagamento com QR Code.

Função “Enviar dinheiro”

Se o cliente tiver conta na fintech é possível concluir a operação por meio de transferência direta no aplicativo, sem custos.

Link de pagamento

No caso de vendas feitas por meio de serviços de mensagem, como WhatsApp, redes sociais e e-mail, a conta gera um link. Caso acessado pelo comprador, o direciona para a página de pagamento. Ou seja, não é necessário ter uma loja online para receber pagamentos via Mercado Pago.

Cartão pré-pago

Usuários do serviço têm a possibilidade de obter um cartão de crédito pré-pago do Mercado Pago. A função crédito permite realizar compras online, ainda que não seja possível parcelar a compra.

Gerenciamento de fraudes

O vendedor que utiliza a Mercado Pago não precisa se preocupar com fraudes e segurança dos dados. É responsabilidade da fintech realizar esses controles. Um intermediador como o Mercado Pago é diferente de um gateway de pagamento, no qual toda a gestão de risco é feita pela própria empresa.

Pagamento com QR Code

Oferece-se o pagamento com o celular em estabelecimentos físicos. Basta o cliente apontar a câmera do smartphone para o código impresso. Por esse meio de pagamento a tarifa cobrada pela Mercado Pago do vendedor é menor do que a de outros meios de pagamento.

Mercado Crédito

Oferece empréstimos online para quem precisa investir em sua loja online após três meses de uso do serviço, conforme o volume de vendas. Também oferece crédito para Pessoas Físicas.

Maquininha Point

A maquininha do Mercado Pago aceita as principais bandeiras de cartões, como Visa, Mastercard, American Express, Hipercard, Elo, Diners Club International, Sodexo e também pagamentos por boletos. O serviço não cobra aluguel e nem taxa de adesão.

Para utilizá-la, basta ter a conta digital Mercado Pago. Ou seja, dispensa a criação de uma conta-corrente em bancos para sacar e movimentar o saldo de vendas.

Solução completa

Agora você entende que a Mercado Pago é uma plataforma unificada, que facilita a compra para o cliente e o recebimento para o vendedor. Entre as soluções oferecidas para e-commerce estão vendas mais ágeis e seguras. Basta que o empreendedor cadastre o negócio e as formas de pagamento que deseja oferecer a clientes para usufruir da segurança. Dessa forma, é possível focar os indicadores financeiros do negócio.