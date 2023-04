Entendendo o Pagamento Adicional e a Antecipação do Bolsa Família para Municípios em Situações Emergenciais

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, no último dia 15, sábado, os beneficiários do programa Bolsa Família receberam a parcela de abril, considerando o Número de Inscrição Social de final 2.

Entenda o pagamento adicional e a antecipação do Bolsa Família para municípios em situações emergenciais

De acordo com informações da Agência Brasil, essa parcela é a segunda paga com o adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças de até 6 anos.

Além disso, a informação oficial destaca que o calendário previa o pagamento apenas para segunda-feira, dia 17, contudo, a Caixa Econômica Federal antecipou a disponibilidade do valor no aplicativo Caixa Tem.

Média do benefício Bolsa Família

A Agência Brasil ressalta que o valor mínimo correspondente ao benefício do Bolsa Família é de R$ 600. Contudo, essa média foi elevada por conta do adicional citado. Dessa maneira, a média do benefício subiu para R$ 670,49.

Dados oficiais

Dados oficiais do Governo Federal, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ressaltam que o gasto com o programa Bolsa Família tende a chegar a 13,9 bilhões neste mês de abril, o que impacta positivamente mais de 21 milhões de famílias.

Segundo ressalta a Agência Brasil, mais de 8 milhões de crianças recebem o benefício referente ao Programa Primeira Infância, que é a nomenclatura oficial do adicional de R$ 150 reais.

Dessa maneira, 17 mil crianças foram beneficiadas a mais em abril, considerando os dados do mês de março, segundo destaca o Ministério.

Antecipação em situações de calamidade pública

Além disso, a recente divulgação oficial da Agência Brasil traz uma novidade para o mês de abril, visto que o Governo unificou o pagamento a beneficiários de municípios em situação de emergência, para o primeiro dia do calendário.

Dessa forma, municípios em situação de calamidade pública e/ou situação de emergência reconhecida oficialmente, irão receber o benefício no primeiro dia.

A Agência Brasil informa que no último dia 14, o benefício em caráter emergencial contemplou famílias atingidas pelas chuvas e/ou estiagens no Rio Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo.



Revisão no Cadastro Único

O novo Bolsa Família foi implementado de acordo com as políticas do Governo e, por isso, passou por uma revisão de cadastro.

De acordo com as informações oficiais, a revisão cadastral feita pelo Governo no Cadastro Único eliminou famílias unipessoais.

Dessa forma, foram excluídos do Bolsa Família 1,42 milhão de beneficiários, ao passo que a revisão cadastral incluiu no programa mais de 113 mil famílias, dessas, 17 mil possuem membros menores de 6 anos de idade e, portanto, recebem o adicional de R$ 150.

O pagamento deste valor adicional iniciou-se no mês de março, após a revisão no Cadastro Único. O objetivo dessa revisão foi a eliminação de fraudes.

Novos adicionais ainda em 2023

Ainda em 2023, o Governo pretende iniciar o pagamento do valor adicional de R$ 50 para gestantes e para a famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

O pagamento referente ao Bolsa Família é feito nos últimos 10 dias úteis de cada mês. É válido ressaltar que o beneficiário tem acesso às informações no aplicativo oficial da Caixa.

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás também é pago para famílias cadastradas no Cadastro Único.

Auxílio Gás

Dessa maneira, o pagamento realizado no sábado contemplou os beneficiários com NIS final 2, no que tange ao valor do Auxílio Gás.

O valor pago neste mês de abril é de R$ 110. Sendo assim, o benefício segue o calendário do programa Bolsa Família.

É válido destacar que não é necessário que o beneficiário realize nenhum tipo de cadastro específico para o Auxílio Gás. Visto que o benefício é cedido de maneira automática aos cidadãos que atendem aos parâmetros da assistência social.

O Auxílio Gás é um benefício pago a cada dois meses, que fornece às famílias um valor adicional, considerando a média nacional do botijão de 13 Kg do gás GLP.

