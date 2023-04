Entendendo os Ativos Financeiros: Uma Introdução aos Investimentos

Ativos financeiros são direitos econômicos que podem ser negociados no mercado, dessa forma, são intangíveis e representam um valor, pois não são concretos como um carro ou um imóvel, por exemplo.

Saiba o que são os ativos financeiros

Os ativos financeiros são investimentos diversos que, apesar da inteligibilidade, são ativos por gerarem rendimentos para o titular. Além disso, são comprados e vendidos no mercado.

São muitos ativos financeiros no mercado atual, como o CDB, o Tesouro Direto e as ações, por exemplo. É possível entender que, caso o investidor opte por um CDB, está comprando uma dívida privada. Sendo assim, está realizando uma espécie de empréstimo ao banco e, em contrapartida, irá receber juros específicos.

Dessa forma, é possível entender que o CDB não se trata de um bem específico e tangível, já que ele representa um valor através no meio digital, uma vez que ele gera ganhos reais por meio de contrato.

Lucros e mercado secundário

É possível entender que os lucros que o investidor poderá obter são oriundos deste ativo. Assim sendo, o investidor que opta por resgatar o dinheiro investido no CDB com antecipação, por exemplo, pode escolher entre vender o ativo para o próprio emissor ou vendê-lo para outro investidor; o que é chamado no mercado de ativos financeiros de mercado secundário.

Desta maneira, os ativos são comercializados no mercado e, por conseguinte, são os componentes relacionados à carteira dos investidores. Conhecer os ativos financeiros é muito importante para o investidor, já que esse gerenciamento faz parte do seu sucesso.

Qual é a diferença entre ativos financeiros e passivos financeiros?

Existem ativos financeiros e passivos financeiros. De forma sucinta, os ativos financeiros são direitos com potencial de renda, ao passo que os passivos financeiros são as despesas, dívidas e obrigações que geram custos.

Assim sendo, é possível entender como passivos financeiros, as contas a pagar, as dívidas adquiridas no cartão de crédito, os valores referentes ao pagamento de prestações de financiamentos etc.

Portanto, especialistas apontam que para obter sucesso dentro de um planejamento financeiro, é necessário garantir que os ativos sejam superiores aos passivos, contudo, a equivalência já conta como um ponto positivo neste aspecto.

De acordo com especialistas financeiros, o ideal é que o valor da renda seja parcialmente investido, já que, quando se gasta toda a renda com despesas, a situação financeira se torna negativa.

Em suma, investir significa adquirir ativos financeiros, objetivando obter um rendimento em longo prazo, o que pode ocasionar a construção do seu patrimônio.



Um dos grandes objetivos de quem investe é viver de renda passiva, conquistando a independência financeira. Entretanto, para alcançar este objetivo é necessário planejar todas as etapas do processo de investimento.

Além dos ativos financeiros, outras alternativas podem fazer parte da composição do patrimônio pessoal do investidor, como os ativos tangíveis, que são bens de valor elevado, contudo, são passíveis de depreciação.

Por isso, os bens tangíveis geram passivos e nem sempre geram um saldo positivo para o investidor. Portanto, para muitos especialistas em investimentos, os bens tangíveis não são investimentos. Já que requerem manutenção e geram depreciação, o que gera discussão entre profissionais ligados aos investimentos.

Renda fixa e renda variável

De qualquer forma, os ativos financeiros podem ser divididos em duas categorias: renda fixa e renda variável. Assim sendo, a renda fixa permite que o investidor conheça a rentabilidade no momento da aplicação. Já a renda variável é imprevisível pela alta volatilidade do mercado financeiro.

Contudo, em algumas situações, ela pode ser mais rentável do que outras opções. Entretanto, as opções de renda variável devem ser evitadas por novos investidores por conta de diversos fatores que implicam os riscos de ganhos e perdas.