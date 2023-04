Entre os links: Pereira x Adesanya 2, Burns x Masvidal, UFC 287, fusão UFC-WWE

Com tanta coisa acontecendo no mundo dos esportes de combate e com um grande evento UFC 287 a poucos dias, esta semana no Between the Links, estamos entregando a programação e os tópicos para você.

Em edição especial de perguntas e respostas do BTL, o painel vai tirar suas dúvidas sobre o pay-per-view do UFC neste sábado, em Miami, principal luta pelo título dos médios entre Alex Pereira e Israel Adesanya, a luta de volta para casa de Jorge Masvidal com as apostas mais altas pode ser contra Gilbert Burns, as consequências dos eventos no cenário de combate no fim de semana passado, Gamebred Boxing 4, a nova fusão entre o UFC e a WWE e muito mais.

Esta semana, o apresentador Mike Heck terá a companhia de Eric “New York Ric” Jackman para responder às suas perguntas sobre as maiores histórias do esporte.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.