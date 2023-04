A entrevista de emprego precisa ser conceituada como uma forma objetiva de destacar suas qualidades e competências dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: destaque suas qualidades profissionais de forma orgânica

O candidato precisa se preparar para se direcionar durante a entrevista de emprego de forma objetiva. Por isso, é importante direcionar o seu comportamento e construir uma narrativa que destaque suas habilidades, competências e resultados.

Direcione seus pontos positivos

Pode ser viável levar para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem suas características através de exemplo.

Sendo assim, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gerir pessoas; construir o relacionamento com o cliente; direcionar ferramentas; oferecer soluções; negociar etc.

Fale sobre seus pontos negativos de forma resolutiva

É muito importante que seja resolutivo ao falar sobre uma situação que precisa de melhoria. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é viável destacar o seu desejo de realizar um curso que melhore a sua capacidade de comunicação.

Ou ainda, é possível destacar que precisa melhorar o seu grau de conhecimento em um sistema específico e já está realizando cotações para agregar esse conhecimento.

Adote uma postura assertiva e participativa

O seu comportamento precisa de direcionamento para que seja objetivo e natural. É válido considerar suas características pessoais e personalidade. Contudo, é importante que não se deixe dominar pela ansiedade da situação de avaliação.

É aconselhável que o candidato chegue mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego; não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gestos excessivos; tenha cuidado para não interromper o profissional que conduz o processo seletivo.

Não saia da entrevista com dúvidas

De forma geral, durante a entrevista de emprego, o candidato pode realizar alguns questionamentos, sendo viável utilizar esse espaço para tirar todas as suas dúvidas sobre a vaga.



Analise a cultura da empresa e destaque o seu potencial

Sendo assim, questione pontos sensíveis para a sua análise quanto à compatibilidade dos perfis, como benefícios, possibilidades de crescimento, flexibilidade de horários, atividades exercidas e outros pontos importantes para sua carreira, já que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.

Não menos importante, é viável considerar a análise do site da empresa, pois poderá conhecer a história da organização e analisar sua missão e valores. Dessa forma, poderá obter maior clareza sobre a cultura da organização e direcionar a sua postura dentro do processo.