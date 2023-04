O direcionamento do candidato durante a entrevista de emprego é o seu diferencial para alcançar seus objetivos profissionais, por isso, é importante que tenha atenção aos seus gestos e destaque positivamente a sua carreira.

Entrevista de emprego: saiba como destacar o seu perfil

Muitos fatores são considerados pelo profissional que realiza o processo de recrutamento e seleção, por isso, o candidato precisa direcionar a sua postura e exemplificar situações que sejam relacionadas aos questionamentos realizados durante a entrevista de emprego.

É muito importante que o candidato não se deixe dominar pela ansiedade da situação de avaliação. Haja vista, ao se deixar dominar pela ansiedade da avaliação, o candidato tende a ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Direcione a sua postura no processo seletivo

Sendo assim, tenha atenção plena ao seu comportamento e direcione seus gestos e o tom da sua voz. Dessa forma, poderá tornar a avaliação feita pela gestão da empresa resolutiva e assertiva no que tange ao seu perfil profissional.

É aconselhável que o candidato não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; não gesticule excessivamente; trabalhe a sua respiração; mantenha contato visual com a gestão da empresa, entre outros aspectos.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Ao falar sobre uma situação que requer melhoria, o candidato deve apresentar uma solução orgânica. Dessa maneira, poderá demonstrar senso de urgência e capacidade de lidar com fatores externos.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é importante que destaque o seu desejo de realizar um curso de teatro. Dessa maneira, estará se colocando assertivamente e destacando o seu perfil de maneira objetiva no mercado de trabalho.

Destaque sua carreira profissional

Leve para a entrevista de emprego situações completas que reforcem o seu potencial no mercado. Sendo assim, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de processos; direcionamento de projetos; otimização de fluxos; gerenciamento de dados; construção do relacionamento com o cliente; gestão de eventos etc. É muito importante que o candidato conheça a cultura da empresa e analise os valores envolvidos.

Considere os valores da empresa

Dessa maneira, poderá considerar a trajetória da empresa, bem como a sua missão e visão, assim sendo, poderá analisar a viabilidade da contratação. Uma vez que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.



Sendo assim, é muito importante que o candidato não fique aquém do seu potencial e reforce seus objetivos dentro da dinâmica do mercado, através da assertividade e da objetividade de sua apresentação.