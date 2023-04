Escrevendo um Texto Jornalístico: Guia Prático para Redação.

Texto jornalístico: descubra quais são as principais características desse tipo de texto

Você sabia que muitos vestibulares esperam que os estudantes escrevam, na prova de redação, um texto diferente daquele dissertativo-argumentativo?

É isso mesmo. Essa situação acontece dentro dos vestibulares que abordam gêneros textuais em sua prova de redação. Um exemplo desse tipo de exame é o vestibular da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas.

Dentre os tantos gêneros que podem ser cobrados, podemos destacar o texto jornalístico. Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com as principais características desse gênero textual. Vamos conferir!

O que é um texto jornalístico?

O texto jornalístico possui o objetivo de informar e comunicar o leitor sobre acontecimentos atuais e específicos de uma comunidade ou sociedade. Esse tipo de texto possui grande circulação, uma vez que é utilizado em jornais, revistas e programas de televisão.

Além disso, podemos dizer que os textos jornalísticos são efêmeros, uma vez que veiculam informações atuais, específicas e passageiras de determinada comunidade/sociedade.

Texto Jornalístico: estrutura

A estrutura do texto jornalístico pode ser dividida em 4 partes. São elas:

Pauta: momento de escolha do tema e/ou assunto.

Apuração: momento em que o responsável pela execução do texto recolhe e agrupa as informações necessárias para a realização do mesmo.

Redação: momento em que as informações são transformadas em texto.

Edição: revisão e correção do texto já finalizado.

Lembre-se de que, no seu vestibular, você irá, durante a etapa de apuração, analisar as informações fornecidas pelos textos de apoio da prova de redação.

Texto Jornalístico: Perguntas

Para estruturar melhor o desenvolvimento e a escrita do seu texto, você pode utilizar algumas perguntas. Essas perguntas ajudam a direcionar o foco do texto e a garantir que todas as informações relevantes sejam abordadas de forma clara e objetiva.

Confira quais são elas a seguir:



O que? – que acontecimento que será narrado?

Quem? – quais serão os personagens que estão envolvidos no fato?

Quando? – quando ocorreu o episódio?

Onde? – qual foi o local em que o fato ocorreu?

Como? – qual foi o desenrolar da história?

Por que? – quais foram os motivos que ocasionaram o evento?

Dentro da prova do vestibular, você pode usar essas perguntas para guiar a produção do seu texto. Porém, lembre-se que elas são somente uma ferramenta que irá te ajudar, mas elas não devem necessariamente estar presentes no seu texto no formato de tópicos.

Texto Jornalístico: linguagem

O texto jornalístico é um tipo de texto que deve ser escrito em prosa. Lembre-se de que ele possui o intuito principal de informar o o público sobre um tema específico, sem realizar julgamentos de valor ou emitir opiniões pessoais. Por isso, é importante que o texto seja claro, simples, objetivo e imparcial. Não coloque a sua opinião ao longo do texto de forma alguma: é fundamental que o jornalista ou o autor do texto não expresse sua opinião pessoal, especialmente por meio do uso de verbos em primeira pessoa. O objetivo do texto jornalístico é fornecer informações e dados aos leitores para que eles possam formar suas próprias opiniões de maneira livre e independente.

Para facilitar a leitura e a compreensão do texto jornalístico, é fundamental que você priorize o uso de frases curtas e diretas. Dessa maneira, a mensagem do seu texto poderá ser transmitida de forma clara e efetiva. Além disso, é importante também evitar o uso de expressões ambíguas, que podem causar confusão ou interpretações equivocadas.

Por fim, é importante ressaltar que o uso de expressões rebuscadas ou termos técnicos deve ser evitado, a menos que seja absolutamente necessário. O texto jornalístico deve ser de fácil compreensão para o leitor comum, uma vez que ele não pode apresentar ambiguidades.