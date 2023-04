Esfera Energia Está Recrutando para Vários Setores

Confira a lista de vagas e não perca tempo, se candidate!

A Esfera Energia, referência nacional em gestão no Mercado Livre de Energia e que tem o propósito de empoderar as pessoas e empresas para terem a melhor experiência em gestão de sua própria energia, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista de Atendimento Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação e Marca Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações e Assuntos Regulatórios Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Pessoas & Cultura Sênior | Pessoas Negras – São Paulo – SP – Efetivo;

APM – Associate Product Manager JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Esfera Energia – São Paulo – SP;

Business Development Representative | BDR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador (a) de Pré-Vendas – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Fullstack JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Designer Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro de Qualidade Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Estagiário (a) de Operações | Energia – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Pessoas e Cultura – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Executivo(a) de Contas Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo(a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Gerente de Excelência Operacional- São Paulo – SP – Efetivo;

Product Manager Sênior – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Esfera Energia e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a empresa, vale destacar que a Esfera Energia auxilia empresas no processo de migração para o Mercado Livre de Energia, oferece o apoio necessário para o cumprimento das obrigações legais e garante as melhores condições e preços na contratação de energia.

Atualmente atende mais de 130 grupos empresariais, gerencia mais de 400 ativos e está presente em 22 estados. Além disso, a Esfera gerencia 6% de toda a energia produzida no Brasil, atende 70 unidades geradoras e gere mais de 10 GW de potência.

