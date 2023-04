Espetacular chute de bicicleta de Abel Hernndez ‘favorito’ para ganhar o prêmio Pusks da FIFA

EUt é muito difícil rematar uma bola de forma mais bonita do que esta: Abel Hernndez marcou possivelmente um dos golos mais bonitos de sempre na jornada 12 do torneio Apertura pela sua equipa Pearol no Uruguai. O gol teve um pouco de tudo: execução, estética, acrobacia… a lista poderia continuar! Aliás, o gol saiu na mais dramática das circunstâncias, com o atacante confirmando a vitória de seu time no aos 97 minutos após o placar estar empatado até aquele ponto.

Após cruzamento da lateral esquerda, o uruguaio subiu mais alto na grande área para disparar um belo chute de bicicleta no canto superior da rede. Um belo gol que saiu no último minuto da partida e fez o 1 a 2 a favor do Peñarol. Será que ele vai ganhar o Prêmio Pusks?