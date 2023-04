‘Espírito’ de Michael Jackson ajuda corretor de imóveis a vender casa onde ele morreu

Caqui estava você quando ouviu isso Michael Jackson morreu? Essa é uma pergunta que muitos fãs do Rei do Pop sabem responder sem dúvidas.

JacksonA morte de em 2009 foi uma das notícias mais tristes do mundo da música, mas hoje a cantora continua sendo uma das vozes mais relevantes do cenário musical e um dos personagens dos quais novos segredos ainda estão sendo descobertos.

porta-voz Maurício Umanskyum dos agentes imobiliários mais reconhecidos nos Estados Unidos não se dedica apenas a vender propriedades, mas também se tornou um escritor para contar as histórias mais loucas que lhe aconteceram enquanto trabalhava em seu novo livro ‘The Dealmaker’.

A mais comentada foi uma experiência que tem o espírito de Michael Jackson como protagonista principal.

Mauricio Umansky relata sua relação com o espírito de Michael Jackson

Foi durante uma curta entrevista ao TMZ que o agente imobiliário descreveu as experiências paranormais durante a venda da mansão onde morreu o rei da pop.

Umansky explicou que estava encarregado de inspecionar a casa, que ficava em um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles.

O agente ia todas as manhãs verificar se tudo estava em perfeitas condições antes de mostrar o imóvel a potenciais clientes. Mas uma manhã algo não saiu como esperado.

Como ele mesmo conta, tendo acabado de mostrar a mansão a um interessado, trancou as portas atrás de si, mas quando voltou na manhã seguinte encontrou no quarto onde Michael Jackson morreu uma janela aberta e música saindo da sala. Esta cena foi repetida uma segunda vez.

Além disso, o corretor de imóveis relata uma segunda experiência paranormal na mansão. Ao entrar com um cliente viram que um dos objetos mais marcantes do imóvel havia sofrido uma alteração.

Eles notaram que o lustre que coroava a entrada do Michael Jacksona casa de parecia quebrada. Esse foi um detalhe bem tentador para o cliente que acabou comprando a mansão do Rei do Pop por 18,1 milhões de dólares.