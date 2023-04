Esta é a luxuosa mansão de Cristiano e Georgina e por quanto ela pode ser alugada

Cristiano Ronaldo e georginaA vida de luxo do casal os levou para a Arábia Saudita, onde residem em meio ao luxo árabe. Entretanto, têm várias propriedades espalhadas pelo mundo e, uma delas, acaba de arrendar por 10.000 euros por mês. É a mansão La Finca, onde foram filmadas as duas temporadas de ‘I am Georgina’ na Netflix.

Esta é a mansão La Finca, à venda por 10.000 euros por mês

A residência em Madri foi exibida agora. É um local único, com 4.000 metros quadrados, quatro andares e uma enorme garagem onde, curiosamente, alguns dos carros topo de gama da actual Al-Nasr atacante ainda permanece. “Todo luxo para se mudar”, disse Tatiana Arus.

Apesar de tudo, o colaborador do programa de La Sexta considerou que o preço do aluguel é “muito alto”. Porém, é uma casa com vários quartos, banheiros, salas e uma equipe de segurança completa. Além disso, a urbanização tem segurança privada.

A título de curiosidade, La Finca foi o local escolhido pela Netflix para filmar as duas primeiras temporadas transmitidas de ‘I am Georgina’, o docu-reality sobre a figura da modelo e parceira de Cristiano Ronaldo.

Na série, como os telespectadores puderam observar, a decoração da casa é muito particular e, além disso, é cercada por um extenso jardim e um grande terraço com piscina.

Os 10.000 euros por mês obviamente não são para todos os bolsos. Mas, sem dúvida, é uma oportunidade única de viver rodeado de luxo e dormir nos mesmos quartos onde o antigo Real Madrid jogador, que passou quase uma década na capital de Madrid, já viveu.