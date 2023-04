Esta é a melhor receita de limpador sanitário caseiro que você já viu

Se você é uma daquelas pessoas que se preocupam com a limpeza de sua casa, mas não querem usar produtos químicos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, este post é para você! Pois, vamos apresentar uma receita simples e eficaz de um limpador sanitário caseiro usando ingredientes naturais que você pode encontrar na sua cozinha.

Afinal, usar um limpador sanitário caseiro pode economizar dinheiro e reduzir a exposição a produtos químicos tóxicos. Além disso, você pode personalizar a receita de acordo com suas necessidades e preferências pessoais.

Receita de limpador sanitário caseiro

Desse modo, conheça a receita que deixará os objetos que desejar bastante limpos. Aliás, a boa notícia é que eles são fáceis de encontrar no supermercado e não custam caro.

Ingredientes:

1 xícara de bicarbonato de sódio – O bicarbonato de sódio é um ingrediente eficaz para a limpeza devido às suas propriedades abrasivas e desodorizantes. Além disso, ele ajuda a remover manchas e odores do vaso sanitário.

1/2 xícara de vinagre branco – O vinagre branco é um limpador natural, capaz de matar bactérias e germes. Além do mais, ele é útil para dissolver manchas e depósitos minerais no vaso sanitário.

10-15 gotas de óleo essencial de sua escolha (opcional) – O óleo essencial pode ser adicionado à mistura para melhorar o aroma do limpador sanitário caseiro. Existem diversas opções de óleos essenciais, como lavanda, eucalipto ou limão.

Água quente – Por fim, a água quente é necessária para ativar a mistura e ajudar a dissolver os ingredientes.

Preparação do limpador sanitário caseiro passo a passo:

Despeje 1 xícara de bicarbonato de sódio no vaso sanitário – Então, certifique-se de espalhar o bicarbonato de sódio uniformemente pela superfície interna do vaso sanitário. Em seguida, adicione 1/2 xícara de vinagre branco no vaso sanitário – Quando o vinagre é adicionado ao bicarbonato de sódio, ocorre uma reação química que produz espuma e borbulhas. Por isso, deixe a mistura borbulhar por alguns minutos antes de prosseguir. Adicione 10-15 gotas de óleo essencial de sua escolha (opcional) – Se desejar, adicione algumas gotas de óleo essencial à mistura. O óleo essencial não é obrigatório, mas pode melhorar o aroma do seu limpador sanitário caseiro. Portanto, escolha um óleo essencial de sua preferência, como lavanda, eucalipto ou limão. Despeje água quente no vaso sanitário – Encha o vaso sanitário com água quente até a borda e deixe a mistura descansar por cerca de 10-15 minutos. A água quente ajuda a dissolver os ingredientes e ativa a reação química entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. Esfregue a borda do vaso sanitário com uma escova – Use uma escova para esfregar a borda do vaso sanitário e remover manchas ou depósitos de minerais. Ainda, limpe todas as áreas, incluindo a parte inferior e os orifícios de descarga. Dê a descarga para enxaguar – Depois de esfregar o vaso sanitário, dê a descarga para enxaguar completamente. Se necessário, repita o processo de limpeza até que o vaso sanitário esteja completamente limpo e sem manchas. Por fim, lembre-se de usar luvas de borracha ao manusear a mistura de limpador sanitário caseiro. Em seguida, teste-o em uma área discreta antes de usá-lo em todo o vaso sanitário, especialmente se você tiver um vaso sanitário com acabamento em mármore ou outro material sensível.

Dicas de armazenamento e uso seguro do limpador sanitário

Armazene o limpador sanitário caseiro em um recipiente com tampa para evitar a evaporação.

Aliás, não misture o bicarbonato de sódio com o vinagre antes de usá-los, pois a mistura pode causar uma reação efervescente.

Assim, use luvas de borracha ao manusear a mistura de limpador sanitário caseiro para proteger suas mãos.

Se você tem um vaso sanitário com acabamento em mármore ou outro material sensível, teste a mistura em uma área discreta antes de usar no vaso sanitário inteiro.

Conclusão

Em conclusão, essa é uma receita fácil e eficaz para um limpador sanitário caseiro usando ingredientes simples que você provavelmente já tem em sua cozinha. Além disso, é uma alternativa mais segura e ecológica aos produtos químicos convencionais de limpeza que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Com apenas alguns minutos de preparação e um pouco de esforço de limpeza, você pode deixar seu vaso sanitário limpo, fresco e livre de manchas.

Lembre-se de que, embora esse limpador sanitário caseiro seja natural, o manuseio deve ser feito com cuidado. Ademais, lembre-se de armazenar fora do alcance de crianças e animais de estimação. Ainda, lembre-se de seguir as instruções de segurança ao manusear produtos de limpeza e evitar misturar produtos químicos diferentes. Portanto, com essas precauções em mente, você pode desfrutar de um vaso sanitário limpo e fresco sem comprometer sua saúde ou o meio ambiente.