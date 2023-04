Esta ex-estrela da Premier League se oferece para jogar de graça no Wrexham de Ryan Reynolds: eles são tão populares?

Crexham tem estado constantemente nas manchetes nos últimos dois anos, após sua aquisição por Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Os dois homens decidiram investir no time da Liga Nacional em sua tentativa de ajudá-los a retornar à Liga de Futebol.

A hilária mensagem de aniversário de Ryan Reynolds para seu amigo e parceiro de Wrexham, Rob McElhenney

Eles lançaram uma série chamada ‘Bem-vindo a Wrexham’que se tornou muito popular antes de ser renovado para uma segunda temporada.

Enquanto isso, mesmo Liga Premiada estrelas estão intrigadas com a ideia de ingressar no clube no futuro.

Wrexham atualmente está no topo da tabela, quatro pontos acima do segundo colocado Condado de Nottsentão eles estão a caminho da promoção à Liga Dois.

Qual ex-estrela da Premier League se ofereceu para jogar no Wrexham de graça?

Ben Foster foi o primeiro a tomar a decisão de sair da aposentadoria e assinar Reynolds e McElhenney‘s clube.

Ele parece ter inspirado outros, como ex- País de Gales internacional Thomas Hal Robson-Kanu se ofereceu para se juntar à equipe na próxima temporada.

“Vou sair da aposentadoria e vir jogar pelo Wrexham próxima temporada,” Robson-Kanu escreveu em um tweet para responder a um Reynolds publicar.

“Também doarei meu salário para uma instituição de caridade escolhida pelos torcedores.”

Ben Foster se torna um herói do Wrexham

Quanto a Fomentarlevou apenas alguns dias para se tornar um herói em Wrexham depois de produzir uma brilhante defesa de pênalti contra os candidatos ao título Condado de Notts para aproximar seu time da conquista do título.

“Roubar me beijou completamente nos lábios e Ryan me chamou de babaca duplamente bonito”, Fomentar disse depois do jogo.

“Eu aceito isso. Eles estão tão felizes, se você pudesse pedir um bob absoluto, o melhor da classe, o proprietário do topo da gama, então você apenas empacotaria os dois porque eles são os melhores possíveis.

“Isso significa muito para eles, eles se preocupam tanto, eles fazem isso corretamente.

“Estou aqui há três semanas e é executado com tanto profissionalismo que você nem acreditaria. É ridículo como eles administram, então jogo limpo para eles, eles merecem tudo o que recebem.”