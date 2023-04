ESTAS são as maneiras mais EFICIENTES de ter um cartão com limite ALTO

Já é fato que ninguém mais vive sem seu “dinheiro de plástico”. O uso do cartão de crédito no dia a dia do brasileiro só vem aumentando a cada ano. E quem não quer ter a facilidade de poder comprar seu celular novo, sua TV de alta definição, ou mesmo pagar contas naquele momento em que as finanças saem do controle? Mas, para isso, é preciso ter uma solução imediata, tal qual um cartão com limite alto.

E mais do que isso, viagens, presentes, impostos, etc. Hoje, existem empresas que intermedeiam o pagamento de qualquer tipo de boleto, tudo online e de forma prática, transparente e fácil. É nesse sentido que o cartão com limite alto se faz mais necessário.

Como conseguir um cartão com limite alto

E para não deixar você na mão em um certo momento de urgência, elaboramos algumas dicas de como obter um cartão e com bom limite de crédito. Lembrando que, para ter um bom limite de gastos, em alguns casos, não é preciso nem mesmo estar com o nome limpo, como em cartões de crédito consignado a folha de pagamento.

Preenchimento do cadastro

Informe tudo o que for pedido de forma clara e verdadeira, com dados que possam ser comprovados posteriormente, a exemplo de endereço residencial, emprego, rendimento, etc. Algumas empresas pedem referências, também seja claro nesta informação.

Comprovar renda para obter o cartão

Uma das primeiras coisas importantes a fazer para ter um cartão de crédito aprovado, é fazer o cadastro sem mentir nem omitir nenhum dado. Se você recebe seus rendimentos através de um contracheque, coloque exatamente o valor que está recebendo atualmente. Se é aposentado ou pensionista, faça da mesma forma. Coloque no cadastro todo tipo de rendimento. Isso influenciará na concessão do limite do seu cartão de crédito.

Se for dependente, no caso de universitário, por exemplo, ou recebe mesada, informe quanto recebe e de que forma obtém o rendimento. Neste caso, solicita-se um fiador, no caso a pessoa que provem o rendimento. Também pode ser pedido extrato do movimento bancário, se tive conta em banco.

Cartão de crédito sem comprovar renda

Nos casos de quem está pleiteando um crédito e não tem holerite, a exemplo de quem tem uma pequena empresa individual, é possível usar a movimentação bancária. Na hora de preencher seu cadastro, informe se é proprietário de empresa de qualquer porte.

Outra solução é utilizar a declaração de IR, pois lá estará informado quanto ganhou por mês. Isso é um bom comprovante de renda, muito bem-vindo pelas empresas de crédito.

Rendimentos extras, aluguéis, aplicações, etc.



Se você for um cliente que obtém sua renda de aluguéis, tem aplicações em bancos e vive de rendimento, ou ainda quem é autônomo, terá que colocar na proposta e aguardar o contato da empresa de crédito. Cada caso tem um estudo, onde há a análise de crédito.

Cartão de crédito para negativado

Se for este seu caso, terá que fazer parte de um grupo, dos que pensionistas ou aposentados, e ainda os que trabalham para o Estado. Nesta situação, mesmo estando com nome no Serasa e SPC, há a possibilidade de concessão de um cartão de crédito consignado ao seu rendimento.

Várias empresas que atuam no ramo de crédito oferecem esta opção de crédito, que funciona semelhante ao crédito consignado. Informe-se melhor nos sites que dispõem deste tipo de operação.