ESTAS são as ofertas de cartão de crédito para negativado mais VANTAJOSAS do mercado

A busca por cartão de crédito para negativado é frequentemente alta entre os brasileiros. Afinal, uma grande parte dos consumidores possuem algum tipo de dívida em órgãos de proteção ao crédito como SPC e Serasa.

Em pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o Brasil contabilizava mais de 60 milhões de pessoas físicas com nome sujo na praça em 2022. Essa quantidade de pessoas representa cerca de 40% da população adulta brasileira, com idade entre 18 a 95 anos. Mas, mesmo assim, o cartão de crédito para negativado é um produto bastante procurado para esse público.

Saiba como conseguir cartão de crédito para negativado

Os problemas financeiros têm atingindo uma parcela importante dos consumidores. Um dos motivos é o desemprego e a crise econômica pela qual o país enfrenta.

Por outro lado, o cartão de crédito é um dos produtos do mercado financeiro mais desejados por todos os tipos de público no Brasil. Contudo, devido a sua grande demanda também requer diversas exigências que os bancos emissores fazem.

Isso porque há uma grande parcela de negativados que obteve sua inadimplência justamente com o uso inadequado do cartão de crédito. Assim, dificilmente conseguirá um novo limite pré-aprovado a curto prazo.

Sim, é real a possibilidade de conseguir um cartão de crédito mesmo que possua alguma dívida ativa nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa). Contudo, dependerá também do nível onde a dívida se encontra e se o consumidor está se esforçando para resolver a situação e nem criando novas dívidas em seu CPF.

De toda forma, a plataforma Serasa eCred é onde se torna possível encontrar ofertas para cartão de crédito, e até empréstimo, para pessoas em situação financeira delicada. Trata-se de um marketplace de crédito desenvolvido pela própria Serasa. Esta conta com parceria com diversos bancos e instituições financeiras brasileiras que enviam ofertas especificamente voltadas para cada CPF.

Como pedir um cartão do tipo?

O primeiro passo é ter uma conta aberta na Serasa. Caso não possua, realizar um simples cadastro pelo site ou pelo aplicativo da empresa. Com o cadastro realizado, vá até a página principal do Serasa eCred e procure pela opção que diz “Simular Grátis”. Em seguida, faça login com CPF e a senha cadastrada.

Na página seguinte, a plataforma irá mostrar as opções: “Precisando de cartão? Temos o ideal para seu perfil”. Então, clique em “Solicitar cartão” e as ofertas serão mostradas na tela. Caso não possua nenhuma oferta de cartão de crédito para negativado, significa que no momento não há bancos que enviaram propostas de cartão de crédito para seu CPF.