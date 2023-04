Estatística intrigante aumenta as esperanças de Jordan Spieth no Masters

Susuários de mídia ocial acreditam que Jordan Spieth poderia vencer o próximo Masters devido a uma estatística curiosa.

O jogador de golfe americano tem um recorde impressionante nos domingos de Páscoa, pois conseguiu vencer o RBC Heritage em 2022 e o Valero Texas Open um ano antes neste mesmo dia.

O último dia deste ano mestres também cai no domingo de Páscoa, já que o prestigiado torneio está programado para acontecer de 6 a 9 de abril no Augusta National Golf Club em Augusta, Geórgia.

“Jordan Spieth ganhou no domingo de Páscoa nos últimos dois anos consecutivos, adivinhe o que cai no domingo de Páscoa deste ano”, escreveu um usuário no Twitter.

“Vou te dar uma dica, é o dia em que a cabra veste vermelho no céu na terra. Amém.”

Depois que essa estatística se tornou viral nas mídias sociais, outro usuário brincou: “Permita-me ser a última pessoa a apontar isso Jordan Spieth ganhou no Domingo de Páscoa nos últimos dois anos e o Masters termina no Domingo de Páscoa. Mas vocês já sabiam disso.”

Scottie Scheffler foi o homem que recebeu a Jaqueta Verde no ano passado, com Rory Mcilroy terminando em segundo.

As chances de Tiger Woods

Enquanto isso, a lenda do golfe Tiger Woods O campeão chegou ao campo de treino do ANGC no domingo por volta das 15:00 ET e rebateu as bolas por quase 30 minutos.

“Aqui está o acordo: como eu disse a vocês no ano passado, não vou jogar mais do que provavelmente os majors e talvez mais alguns”, disse. bosques disse no Genesis Invitational.

“É isso, é tudo o que meu corpo me permite fazer. Minhas costas do jeito que estão, todas as cirurgias que fiz nas costas, minha perna do jeito que está, simplesmente não posso. Isso só vai ser o meu futuro .

“Então, minha intenção no ano passado era jogar em todos os quatro majors; consegui três dos quatro.

“Espero que este ano eu consiga todos os quatro e talvez salpique alguns aqui e ali.

“Mas é isso para o resto da minha carreira. Eu sei disso e entendo isso. Essa é apenas a minha realidade.”