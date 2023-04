ESTE é o prazo para ATUALIZAR o RG: confira e não perca

O Registro Geral é um documento fundamental para todos os cidadãos brasileiros. É ele que comprova a identidade da pessoa e é solicitado em diversas situações, desde a abertura de uma conta bancária até a emissão de passaporte. Por isso, é importante estar atento ao prazo para atualizar o RG.

Mas, muitas pessoas acabam deixando para atualizar o RG somente quando é necessário, esquecendo-se de que existe um prazo máximo para isso. Nesta matéria de hoje do Notícias Concursos, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre o assunto e quais são as consequências caso você deixe de fazê-lo.

Qual é o prazo para atualizar o RG?

De acordo com o Departamento de Identificação da Polícia Civil de São Paulo, responsável pela emissão do RG do estado, não existe um prazo específico para a atualização do documento. No entanto, é importante ressaltar que as informações contidas no Registro Geral devem estar sempre atualizadas, como mudança de endereço, nome, estado civil, entre outras.

O ideal é que a atualização seja realizada sempre que houver alguma mudança significativa na vida da pessoa, para evitar transtornos futuros. Além disso, em alguns casos, como em viagens internacionais e outros casos específicos, é necessário que o RG tenha sido emitido há, no máximo, 10 anos.

Quais são as consequências da não atualização?

Deixar de atualizar o RG pode trazer algumas consequências negativas. E dizemos isso especialmente em situações em que a comprovação da identidade é necessária, como na abertura de uma conta bancária. Caso as informações contidas no documento não estejam em conformidade com a atual realidade, é possível que o banco não aceite a abertura da conta.

Outra consequência negativa é em relação às viagens internacionais. Como mencionado anteriormente, em alguns casos é necessário que o RG tenha sido emitido há no máximo 10 anos. Caso isso não seja cumprido, é possível que a pessoa seja impedida de embarcar no avião ou que tenha problemas ao desembarcar no país de destino.

Como atualizar o RG?

Para atualizar o RG, o primeiro passo é verificar qual é o órgão responsável pela emissão do documento na sua cidade. Geralmente, é a Polícia Civil que emite o RG, mas em alguns estados pode ser o Instituto de Identificação ou a Secretaria de Segurança Pública.

Após verificar o órgão responsável, é necessário reunir os documentos necessários para a atualização do RG. Em geral, são solicitados documentos como certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e CPF. Caso a atualização seja por mudança de nome, é necessário apresentar também a certidão de casamento ou divórcio.

Com os documentos em mãos, é só comparecer ao órgão responsável. Assim, pode-se solicitar a atualização do RG. O processo pode variar de acordo com o estado ou cidade, mas geralmente é rápido e simples.

Atualizar o RG é fundamental para garantir a segurança e a identificação do cidadão brasileiro. Embora não exista um prazo específico para cumprir com a ação, é importante que as informações contidas no documento estejam sempre atualizadas, para evitar problemas em situações que exigem a comprovação da identidade.



