Para estar bem informado sobre o mundo e entender as principais questões atuais, é essencial estudar atualidades. Esse estudo direcionado para os assuntos que são destaque no Brasil e no mundo é importante não só para se manter atualizado, mas também para obter bons resultados em provas de vestibulares e concursos, que apresentam proposta de redação sobre temas atuais.

Contudo, o fluxo de novas informações, notícias e novidades atualmente tem sido muito grande devido à globalização e ao acesso constante das pessoas à internet, seja através de computadores ou por dispositivos móveis. Desse modo, muitas pessoas acham difícil acompanhar a quantidade de informações disponíveis e absorvê-las.

Pensando nisso, apresentamos abaixo algumas dicas de como estudar os principais temas da atualidade para se preparar para vestibulares e concursos públicos.

Estratégias eficientes para estudar atualidades

Em primeiro lugar, é importante definir as suas fontes de informação. Portanto, escolha fontes confiáveis e diversificadas, como jornais, revistas, sites de notícias, podcasts e programas de TV com relevância e reconhecimento. É importante também verificar a credibilidade das fontes e evitar informações falsas.

Discutir as notícias com colegas, amigos e familiares para ouvir diferentes pontos de vista ajuda a desenvolver sua capacidade de argumentação. Por isso, sempre que possível participe de debates e discussões sobre os temas com mais relevância no momento. Isso ajuda a compreender melhor as questões atuais e a ampliar seus horizontes.

Outra dica importante para um estudo eficaz é estabelecer conexões com outros assuntos. Durante a preparação para o Enem, vestibular ou concurso, busque conectar as notícias com outros assuntos que você já conhece ou está estudando. Isso ajuda a contextualizar as informações e a compreender melhor os temas em discussão.

Acompanhar os debates políticos, fóruns sociais e palestras também é crucial para entender melhor as questões atuais e ouvir diferentes pontos de vista. Além de ampliar seus conhecimentos, participar dessas atividades ajudará no aprimoramento da sua capacidade de análise crítica.

Leitura e prática

Além de acompanhar todas as notícias através de podcasts e telejornais, por exemplo, o estudante deve inserir na sua rotina um cronograma de leitura. Defina um horário regular para ler as notícias, pois a regularidade ajuda a criar um hábito e a manter a rotina de estudos.

Nesse processo utilize técnicas de leitura eficiente. O ideal é fazer inicialmente uma leitura geral do texto, utilizando a técnica de leitura scanning para ter uma ideia geral do assunto. Posteriormente, faça uma leitura mais atenta dos parágrafos principais e destaque as informações mais importantes.

Anotar as principais informações e ideias em um caderno ou arquivo digital pode ajudar a fixar os temas estudados e permitirá que você acesse e revise os assuntos em questão. Além disso, esse hábito de anotar ajuda a fixar as informações e a entender as conexões entre diferentes notícias.

Os mapas mentais são uma ótima ferramenta para organizar e visualizar as informações. Com essa técnica, o estudante pode estabelecer conexões entre diferentes notícias, temas e conceitos de uma forma mais visual, facilitando a fixação.

Por fim, fazer resumos e revisões periódicas sobre os temas mais presentes nas principais notícias é essencial para pensar criticamente sobre esses temas. Esse processo pode ajudar também o estudante a ter mais facilidade de discorrer sobre o tema de forma contextualizada, como é necessário nas provas de redação.



Em resumo, estudar atualidades requer disciplina, organização e curiosidade. Utilize essas estratégias para se manter informado, entender as questões atuais e desenvolver sua capacidade de análise crítica. Com o tempo, você se tornará um estudante mais informado.

