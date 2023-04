Estrela da NBA, Rudy Gobert, é suspenso após socar companheiro de equipe e perderá o play-in

O Minnesota Timberwolves estará sem seu centro estrela quando enfrentar o Los Angeles Lakers no jogo do torneio play-in da NBA na terça-feira … porque Rudy Gobert foi suspenso por um jogo por socar seu companheiro de equipe.

Gobert – que atacou Kyle Anderson durante um tempo limite no jogo de domingo contra o New Orleans Pelicans – se juntará a seus companheiros de equipe pelo restante do torneio play-in dos Wolves e além.

Kyle Anderson e Rudy Gobert brigaram durante um intervalo😳 pic.twitter.com/y8X76TbUuJ — Alertas de defesa (@BackcourtAlerts) 9 de abril de 2023

@BackcourtAlerts

É um grande golpe para Minnesota – os Wolves desistiram de quatro escolhas de primeira rodada para o 3 vezes Jogador Defensivo do Ano em 2022 … e terão a tarefa de tentar perturbar um time quente do Lakers que aparentemente descobriu as coisas bem a tempo para a pós-temporada.

Gobert era centavo casa do jogo de domingo … e se desculpou por suas ações logo depois.

“As emoções tomaram conta de mim hoje”, disse Gobert. “Eu não deveria ter reagido da maneira que agi, independentemente do que foi dito. Quero me desculpar com os fãs, a organização e principalmente com Kyle, que é alguém que realmente amo e respeito como companheiro de equipe.”

Kyle Anderson sobre o incidente de Rudy Gobert: “Não é a primeira vez que alguém me ataca. É o que é. Mantemos isso em casa … Falaremos sobre isso e seguiremos em frente. Nós, homens adultos.” pic.twitter.com/TEmcqalAiY —Ballilife.com (@Ballilife) 10 de abril de 2023

@Bola é vida