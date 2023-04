Estrela da NFL Keenan Allen desmascarado como o Gárgula em The Masked Singer

EUuma revelação impressionante durante o episódio de 26 de abril de O cantor mascaradoo Gárgula foi finalmente desmascarado, e acabou por ser ninguém menos que NFL jogador Keenan Allen.

O Los Angeles Chargers wide receiver encantou o público com seu talento musical e sua voz impressionante, mas não foi só o canto que chamou a atenção de todos.

Após seu desmascaramento, o NFL estrela revelou por que ele decidiu se juntar ao popular reality show. “Eu amo o show. Já vi um monte de gente fazer isso antes, como T-Pain e Teyana Taylor e meio que me apaixonei por suas performances”, disse ele.

“Eu sempre quis fazer isso. Eu queria fazer parte dessa experiência e, obviamente, queria mostrar meu lado musical. Tenho uma personalidade meio dividida que entra em uma atmosfera diferente e ser capaz de lançar uma luz desse lado de mim é ótimo.”

Trazemn compartilhou que canta desde os 8 anos de idade, começando como parte do coral gospel de sua igreja e depois participando o coro no ensino médio. O jogador de futebol ainda tem planos de seguir a música no futuro. “Absolutamente. Estou fazendo isso enquanto falamos”, disse ele.

Apesar de estar acostumado a usar roupas pesadas de futebol, Keenan admitiu que atuar com o traje de Gárgula foi “muito difícil”. A máscara estava toda espumosa, dificultando a respiração, e a visibilidade limitada o deixava nervoso com o que poderia acontecer no palco. “Você tinha que segurar o microfone em uma certa posição, o que era difícil. Era difícil. E aquelas asas que eu tinha… caramba”, disse ele.

Keenan Allen compartilha como o treinamento de futebol o ajudou em The Masked Singer

Embora seu treino de futebol o ajudou preparar para o show, Keenan admitiu que não era tanto quanto ele pensava. “Com essa coisa, você tem o microfone na mão. Todo mundo está olhando para você e você não pode realmente bagunçar. Você está cantando a música de outra pessoa, então você realmente não quer bagunçar, mas, novamente, você Não estou muito confortável. Foi difícil para mim porque não sou um cantor profissional ou algo assim”, explicou.

Finalmente, Keenan revelou que ele não estava nervoso sobre se apresentar no palco, mas ele ficou impressionado com os palestrantes do show, incluindo Robin Thicke e Nicole Scherzinger.