Estrela de ‘Kimmel Live’ Guillermo se desculpa por cães resgatados acabarem em abrigo

Jimmy Kimmel ajudante de tarde da noite, Guillermo Rodriguez está na casa do cachorro com uma agência de resgate que diz que dois filhotes que ele adotou acabaram em um abrigo, mas ele diz que toda a provação começou com um mal-entendido dentro de sua família.

Mutt Scouts, um grupo de resgate de cães com sede no SoCal, disse ao TMZ … Guillermo adotou dois chihuahuas – Chase e Rey – em 2021, quando eram apenas filhotes. Ele ficou feliz com a adição à sua família, postando fotos deles no IG logo após obtê-los.